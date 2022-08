Sky Sports moet zich verontschuldigen na ‘f*cking’ van Erik ten Hag

Erik ten Hag heeft zijn eerste overwinning als manager van Manchester United te pakken. De oefenmeester was maandagavond in eigen huis met 2-1 te sterk voor Liverpool door treffers van Jadon Sancho en Marcus Rashford. Mohamed Salah deed in de slotfase iets terug, maar spannend werd het niet meer. Na afloop erkende Ten Hag eindelijk te hebben gezien wat in de eerste twee competitiewedstrijden ontbrak: een gemotiveerde houding.

Ten Hag werd na zijn eerste zege als manager van United meteen langs de kant van het veld geïnterviewd door Sky Sports. "Zoals je ziet, hadden we vandaag de juiste houding. Er was communicatie. Er was vechtlust. Je kunt zien wat ze dan kunnen bereiken, want ze kunnen f*cking goed voetballen!" Sky Sports-presentator David Jones was er snel bij om Ten Hag te corrigeren en verontschuldigde zich voor het taalgebruik van de Nederlander. "Sorry voor het taalgebruik als er een kleine F-bom is gevallen. Onze excuses!"

United kwam, met de uitstekend spelende Tyrell Malacia en Lisandro Martínez, fris voor de dag tegen Liverpool en greep al na een kwartier de leiding. Ten Hag besloot Cristiano Ronaldo en Harry Maguire op de bank te posteren. "Dat zijn moeilijke beslissingen in persoonlijk opzicht, maar ik moet die beslissingen nemen. We spelen vijftig à zestig wedstrijden, dus we bepalen van wedstrijd tot wedstrijd wat we nodig hebben. Maguire en Ronaldo zijn geweldige spelers die een rol gaan spelen, ook op de korte termijn." Ook Martínez kon rekenen op lovende woorden van Ten Hag. "Voor een verdediger heeft hij een vrij goede techniek. Hij is een vechter en domineert in de duels. Hij is niet de langste, maar heeft een goede timing."

Al met al was Ten Hag tevreden met de prestatie van zijn ploeg. "We kunnen het hebben over tactiek, maar het gaat allemaal om je houding. Ik wilde een andere houding zien. Die is geleverd op het veld. Daar ben ik tevreden over, maar het is slechts een start. We kunnen nog beter. We hebben goede spelers, maar we moeten een goede ploeg vormen met een goede teamgeest. Vandaag zagen we dat in momenten, maar om het spel te maken moet je beter zijn aan de bal. Ik ben blij, maar dit moeten ze iedere wedstrijd laten zien. Niet alleen tegen Liverpool. Iedere Premier League-wedstrijd is zwaar. Deze organisatie en deze intensiteit moeten we iedere wedstrijd opbrengen."

Door de zege staat United op drie punten uit drie wedstrijden, één punt meer dan Liverpool. The Red Devils bezetten, met een uitwedstrijd tegen Southampton (zaterdag) in het verschiet, de veertiende plek op de ranglijst. Liverpool staat twee plekken lager met twee punten uit drie duels. Voor Jürgen Klopp was het de vierde keer dat hij verloor van United in alle competities en voor de vierde keer van een andere manager. Na Louis van Gaal (januari 2016), José Mourinho (maart 2018) en Ole Gunnar Solskjaer (januari 2021) was het nu de beurt aan Ten Hag. The Reds leden hun eerste nederlaag in 22 optredens in de Premier League en pas de eerste van dit kalenderjaar.