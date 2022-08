Manchester United verslaat Liverpool en verstevigt positie van Erik ten Hag

Maandag, 22 augustus 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Erik ten Hag zit na maandagavond weer een stuk steviger in het zadel bij Manchester United. De manager zag zijn manschappen op Old Trafford dankzij doelpunten van Jadon Sancho en Marcus Rashford knap afrekenen met Liverpool. Mohamed Salah maakte het in de slotfase weer spannend, maar United hield stand: 2-1. Voor United zijn het de eerste drie punten; Jürgen Klopp heeft er met Liverpool pas twee verzameld.

Ten Hag greep opnieuw hard in en zette Cristiano Ronaldo uit zijn elftal. Anthony Martial was niet fit genoeg om te starten, waardoor Marcus Rashford in de punt van de aanval begon, met Anthony Elanga op de flanken. Tyrell Malacia kwam in het elftal voor Luke Shaw, terwijl Raphaël Varane de voorkeur genoot boven aanvoerder Harry Maguire. Bij Liverpool werd Darwin Núñez, die rood kreeg vanwege een kopstoot tegen Crystal Palace (0-0), in de spits vervangen door Roberto Firmino.

1-0 voor Manchester United! Jadon Sancho nam de tijd en schiet raak. Hij maakt namens Manchester United het eerste doelpunt van het seizoen.

Manchester United kwam agressief uit de startblokken en voerde de druk op Liverpool direct op. De eerste vlotlopende aanval leverde de thuisploeg na een kwartier het openingsdoelpunt op. Christian Eriksen zette via een een-twee Elanga vrij op links, die laag voorgaf op Jadon Sancho. De vleugelspits stuurde James Milner met een kapbeweging fraai het bos in en rondde van tien meter uiterst koelbloedig af: 1-0.

Liverpool had moeite om kansen te creëren, maar kwam op slag van rust toch met twee momenten dichtbij een treffer. Eerst gooide Lisandro Martínez, die zijn basisplaats had behouden, zich op het laatste moment voor een knal van Salah. Uit de hoekschop die volgde schoot Bruno Fernandes de bal op zeer merkwaardige wijze bijna in eigen doel, maar tot groot geluk van de middenvelder van United stond Martínez daar toevallig om de bal te blokken: geen doelpunt.

Marcus Rashford zet Manchester United op 2-0! De VAR besluit dat het geen buitenspel is en dus blijft het doelpunt staan. Kan Liverpool nog terugkomen?

Martial maakte direct na rust zijn opwachting bij United voor Elanga en stond zeven minuten na zijn entree aan de basis van de tweede treffer van de avond. Martial onderschepte de bal uiterst handig bij Jordan Henderson en stuurde direct Rashford weg in de diepte. De spits, inmiddels verhuisd naar de linkerzijde, rondde het een-op-een met Alisson Becker feilloos af. Old Trafford vreesde voor buitenspel, maar de VAR oordeelde dat het een geldig doelpunt was: 2-0.

Rashford kwam na terugleggen van Varane nog geen twee minuten later heel dicht bij de waarschijnlijk beslissende derde treffer, maar Alisson had een goede reflex in huis op zijn schot. Liverpool bleef zo in leven en voerde in de slotfase, zonder al te goed te spelen, de druk steeds verder op. Het leverde uit een hoekschop in minuut 81 de aansluitingstreffer op. David de Gea redde nog op een harde knal van Firmino, waarna Salah binnenkopte: 2-1. In de 86e minuut vielen Donny van de Beek en Ronaldo in bij United, dat de zege vrij moeiteloos over de streep trok.