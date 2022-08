Fenerbahçe lacht het laatst na puur ettergedrag van Belhanda en Onyekuru

Maandag, 22 augustus 2022 om 22:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:34

Fenerbahçe heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Jorge Jesus was in eigen huis met 4-2 te sterk voor Adana Demirspor. Even leek een 3-0 voorsprong uit handen te worden gegeven, maar een rode kaart voor Jaroslav Rakitskiy deed de bezoekers de das om. Ferdi Kadioglu startte in de basis en deed de volledige wedstrijd mee. Het publiek van Fener werd vrijwel voortdurend geprovoceerd door Younes Belhanda en Henry Onyekuru, ex-spelers van Galatasaray. Belhanda stak na zijn doelpunt vier vingers op, waarschijnlijk refererend aan vier kampioenssterren op het shirt van Gala. Onyekuru maakte een 'huilgebaar' naar het thuispubliek.

Jesus moest het met een flink uitgedunde selectie doen en zag liefst acht spelers ontbreken. Onder meer Nazim Sangaré, Serdar Aziz en Bruma moesten vanwege uiteenlopende blessures verstek laten gaan. Arda Güler werd vanwege privéomstandigheden buiten de wedstrijdselectie gelaten. Het leek de ploeg in de eerste helft geen parten te spelen, daar de thuisploeg bij rust met 2-0 aan de leiding ging. Enner Valencia werd halverwege het eerste bedrijf naar de grond gewerkt en benutte de strafschop zelf. Op slag van rust verdubbelde hij de score door op aangeven van Serdar Dursun af te ronden.

Belhanda korner kullandigi sirada, taraftarlar yabanci madde atinca, tribünlere dönüp 4 isareti yapti.

----------------------

Tüm goller ve pozisyonlar için;@GOLAZOOOSports

#FBvADS #FenerinMaciVar pic.twitter.com/RX1KaFxsan — 6PAS (@6PAS23) August 22, 2022

Amper onderweg in de tweede helft leek Fenerbahçe het duel in het slot te gooien. Miha Zajc werd bediend door Lincoln Henrique, haalde uit en zag zijn inzet via de onderkant van de lat in het doel verdwijnen. De bezoekers gaven zich echter niet gewonnen en kwamen in een tijdsbestek van tien minuten helemaal terug in de wedstrijd. Eerst schoot Younès Belhanda raak vanaf de stip, waarna de marge naar één werd getild door Artjom Dzyuba. Een rode kaart voor Rakitskiy liet echter alle hoop vervliegen voor de bezoekers, die in de slotfase een vierde tegentreffer moesten slikken. Ezgjan Alioski stond klaar bij de tweede paal om de bal in het dak van het doel te werken: 4-2.

Door de zege gaat Fenerbahçe aan kop in de Turkse competitie. De ploeg heeft net als Basaksehir, Besiktas en Gaziantepspor zeven punten uit drie duels, maar beschikt over een beste doelsaldo (+8).