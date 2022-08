Roep om Memphis Depay zal toenemen na hopeloze vertoning Juventus

Maandag, 22 augustus 2022 om 22:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:49

Juventus heeft maandagavond puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam op bezoek bij Sampdoria niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Adrien Rabiot dacht De Oude Dame halverwege de tweede helft op voorsprong te schieten, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De roep om extra creativiteit, bijvoorbeeld in de persoon van Memphis Depay, die veelvuldig genoemd wordt, zal in Turijn alsmaar groter worden.

Juventus begon tegen Sampdoria wederom met Mattia Perin onder de lat. Wojciech Szczesny is normaal gesproken de eerste doelman van Allegri, maar de Poolse keeper kampt momenteel met een spierblessure, wat hem ook in de wedstrijd tegen Sassuolo (3-0 winst) al aan de kant hield. Nieuwkomers Bremer en Filip Kostic begonnen in de basis, net als Rabiot, die eerder nog in verregaande onderhandeling was met Manchester United.

Sampdoria begon goed aan de wedstrijd, met het grootste gedeelte van het balbezit tot gevolg. Dat zorgde er in de zevende minuut bijna voor dat Mehdi Leris de openingstreffer kon maken. De Fransman probeerde de bal van dichtbij in het dak van het doel te schieten, maar doelman Perin redde knap en hield zijn team daarmee op de been na een zwakke openingsfase. Juventus begon zich halverwege de eerste helft te herpakken en kreeg de grootste kans via Rabiot. De middenvelder hoefde alleen nog de keeper te passeren, maar raakte de bal niet goed waardoor Emil Audero makkelijk redding kon brengen.

In de 65ste minuut hield Rabiot het hoofd wel koel en zette hij Juve op 0-1. Dat dacht de Fransman althans: zijn goal werd namelijk afgekeurd omdat Dusan Vlahovic, die de assist gaf, buitenspel stond. Kostic was in de slotfase nog heel dichtbij met een volley, maar raakte de bal niet vol. In de laatste minuten ging Juventus nog op zoek naar de winnende goal, maar die zou uiteindelijk niet meer vallen. De ploeg van Allegri zakt door het gelijkspel naar de vierde plaats in de Serie A met vier punten uit twee wedstrijden.