Fabrizio Romano daagt De Telegraaf in reactie behoorlijk uit: ‘Ik lach erom’

Maandag, 22 augustus 2022 om 22:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:20

Fabrizio Romano heeft maandagavond in VTBL voor het eerst publiekelijk gereageerd op de beschuldigingen van Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De Italiaanse transfermarktexpert, die plagiaat zou plegen, zegt op RTL 7 dat hij zich graag wil verdedigen in de podcast van De Telegraaf. "Ik heb het uiteraard gehoord, want ik heb een hoop berichten gekregen", aldus Romano.

Van der Kraan was vrijdag in Kick-off keihard over Romano: "Hij jat gewoon al het nieuws van elke journalist uit elk land", aldus de chef-sport van De Telegraaf. "Hij jat ook het nieuws van Mike Verweij." Romano verschijnt wekelijks in VTBL en wordt door Simon Zijlemans gevraagd om een reactie. "Ik lach erom, want ik ben wel gewend aan zulke dingen", aldus de transferjournalist. "Ik zal me nader verklaren, niet hier, maar op het platform waar ze mij aanvielen."

Toch zegt Romano er nog het een en ander over. "Ik ben persoonlijk gewend om iemand te bellen als ik een probleem met iemand heb, en niet in mijn podcast mensen aan te vallen. Hij heeft mijn telefoonnummer. Je belt gewoon om te zeggen wat je vindt. Dat heeft hij niet gedaan. Ik hoop dat ik de kans krijg om in de podcast mijn kant van het verhaal uit te leggen."

"Dat is hoe ik het zie", aldus Romano. "Maar zij zijn vrij om te doen wat ze willen. Ik ben in staat om mezelf te verdedigen. Ik werk al twintig uur per dag sinds ik achttien jaar oud was. Ik houd van mijn werk. Ik heb veel contacten. Ik wil in de podcast best vertellen wie mijn contacten zijn, als zij dat willen, om te laten zien wie contacten heeft, en wie geen contacten heeft. Ik heb niets te verbergen. Ik wil hen ook graag vragen stellen."

Zelf heeft Romano ook nog het een en ander te vragen, geeft hij aan. "Waarom noemden ze mij niet toen ik op vrijdag en zaterdag al berichtte over dat Antony niet zou spelen tegen Sparta Rotterdam, of toen Tyrell Malacia naar Manchester United zou gaan, en heel veel andere dingen. Ik heb dus ook wat te vragen, dus ik hoop op een conversatie, in plaats van een eigen podcast waar iemand zich niet kan verdedigen. Dat is makkelijk."