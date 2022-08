Lucca opent rekening in Amsterdam; Heracles Almelo dendert door

Heracles Almelo is ook na de derde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd foutloos. De ploeg van trainer John Lammers had maandagavond geen enkele moeite met Jong PSV en stapte met een 0-3 overwinning van het veld. Ook Jong AZ wist voor de derde keer dit seizoen te zegevieren. De Alkmaarders wonnen op eigen veld van Almere City: 3-2. De Graafschap verslikte zich in Jong Ajax en ging op De Toekomst hard onderuit: 5-1. Aanwinst Lorenzo Lucca opende zijn rekening in Amsterdam door in de slotfase voor de vijfde treffer te tekenen.

Jong PSV - Heracles Almelo 0-3

Bij Heracles raakte de geblesseerde Marko Vejinovic zijn plek in het elftal kwijt aan Orestis Kiomourtzoglou, terwijl bij de Eindhovenaren geen grote namen aantraden. PSV neemt het woensdagavond op tegen Rangers FC voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De Almeloërs, gesteund door zo'n 400 meegereisde fans, werden al vroeg in het duel twee keer gevaarlijk via Samuel Armenteros. De Zweed schoot eerst op de vuisten van doelman Kjell Peersman en schoot niet veel later rakelings naast na een voorzet van Nikolai Laursen. Halverwege de eerste helft was Lucas Schoofs wel scherp op een voorzet van Laursen. De middenvelder kon van dichtbij afronden na een vlotte aanval: 0-1.

Jong PSV had weinig in te brengen tegen de formatie van Lammers en kwam er slechts sporadisch uit. Met name in defensief opzicht liet het elftal van Ramzi steken vallen. De score werd vijf minuten na rust dan ook verdubbeld door Anas Ouahim. De middenvelder kreeg de bal ietwat gelukkig mee en verschalkte Peersman voor de tweede keer: 0-2. Toen Emil Hansson tien minuten later voor de derde Almelose treffer tekende, was het duel definitief beslist. De buitenspeler werd op maat bediend door Laursen, die aantekende voor zijn tweede assist, en rondde koelbloedig af: 0-3. Jong PSV kreeg in de slotminuut de mogelijkheid om vanaf de stip iets terug te doen, maar de strafschop van Dante Sealy werd gestopt door Michael Brouwer.

Jong Ajax - De Graafschap 5-1

Onder toeziend oog van Ryan Gravenberch liet Jong Ajax niets heel van De Graafschap. Na tien minuten werd het bal geopend door Sontje Hansen. De aanvaller werd met het hoofd bediend door Lorenzo Lucca en kon eenvoudig afronden. Beide ploegen maakten er in het eerste bedrijf een aantrekkelijk schouwspel van, waarbij over en weer kansen werden genoteerd. Op slag van rust waren het de bezoekers die de stand gelijk trokken. Camiel Neghli stoomde op, kreeg tijd en ruimte om uit te halen en vond de korte hoek. Heel lang konden De Superboeren echter niet genieten van de gelijkmaker, daar Ajax een minuut later voor de tweede keer de leiding nam. Opnieuw liet Hansen zijn klasse zien: 2-1.

In de beginfase van de tweede helft was De Graafschap de meest dreigende ploeg, maar wist het het overwicht niet om te drukken in de score. Gabriel Misehouy besloot vanaf de rechterkant naar binnen te trekken om fraai uit te halen in de verre hoek: 3-1. Daar bleef het niet bij voor de talenten van Ajax. Drie minuten na de derde treffer tekende Christian Rasmussen voor de definitieve beslissing. Van een meter of twintig schoot de aanvaller snoeihard raak via de onderkant van de lat. Als kers op de Amsterdamse taart kwam het slotakkoord van de voet van nieuwkomer Lorenzo Lucca. De Italiaan stond op de juiste plek om het voorbereidende werk van Kristian Hlynsson te bekronen met zijn eerste treffer.

Jong AZ - Almere City 3-2

De beloften van de Alkmaarders openden al vroeg de score. In de zevende minuut maakte de twintigjarige Iman Griffith de 1-0. De aanvaller passeerde doelman Nordin Bakker van Almere City in de verre hoek. Twintig minuten later verdubbelde Jong AZ de voorsprong via Maxim Dekker, die een vrije trap van Peer Koopmeiners binnen kopte: 2-0. In de 72ste minuut maakte Fedde de Jong de derde goal van de wedstrijd. De middenvelder was het eindstation van een aanval na goed positiespel van Jong AZ: 3-0. Een kwartier voor tijd maakte Almere City de aansluitingstreffer via Jeredy Hilterman. Thomas Poll zette in de extra tijd met een kopbal de eindstand op het bord: 3-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 3 3 0 0 10 9 2 Heracles Almelo 3 3 0 0 10 9 3 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 6 9 4 Jong AZ 3 3 0 0 5 9 5 FC Eindhoven 3 3 0 0 4 9 6 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 7 VVV-Venlo 3 2 0 1 0 6 8 NAC Breda 3 2 0 1 0 6 9 Jong Ajax 3 1 1 1 3 4 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Jong PSV 3 1 1 1 -2 4 12 Almere City FC 3 1 0 2 -1 3 13 TOP Oss 3 1 0 2 -1 3 14 FC Dordrecht 3 1 0 2 -2 3 15 FC Den Bosch 3 1 0 2 -3 3 16 Telstar 3 0 1 2 -6 1 17 Helmond Sport 3 0 0 3 -4 0 18 De Graafschap 3 0 0 3 -6 0 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 ADO Den Haag 3 0 0 3 -8 0