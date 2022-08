Van Basten grapt over Antony en United: ‘Dat moeten we niet zeggen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 21:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:29

Ook bij Rondo zijn de transferperikelen rond Antony maandagavond het gesprek van de dag. De flankspeler van Ajax lijkt hard op weg naar Manchester United, mochten beide clubs er in de komende dagen uit zien te komen over de transfersom. Een bod van tachtig miljoen euro werd al van tafel geveegd door Ajax. Naar verluidt gaat de Engelse grootmacht bij een volgende bieding 94 miljoen euro neerleggen.

Wytse van der Goot snijdt het onderwerp aan en neemt het woord 'waanzin' in de mond als het over de astronomische bedragen gaat. "We moeten niet zeggen dat het waanzin is. Straks zeggen ze: 'we gaan het niet betalen'", haakt Van Basten lachend in op de woorden van Ronald Waterreus en Van der Goot. "Bij mij is er twijfel of Gakpo en Antony het niveau van de Premier League wel aankunnen. In het verleden gingen grote spelers vanuit Nederland veel vaker naar Spanje dan naar Engeland. Nu zie je dat het andersom is."

Antony én Gakpo ? Manchester United... ?? Moet Erik Ten Hag dat wel doen? ?? 'Hoeveel Nederlandse trainers hebben de fout gemaakt om spelers van de Eredivisie naar het buitenland te halen?' - Ronald Waterreus ???#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/ZqCng4wcyk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2022

Youri Mulder denkt dat Manchester United in staat is om ver te gaan voor Antony. "Ze kunnen het zich niet veroorloven dat dit misgaat. Ook al vraagt Ajax 120 miljoen, dan betalen ze het nog. De kranten staan vol met Manchester United. Iedereen lacht ze uit. Ze willen iedereen halen, maar grijpen overal naast. Als zelfs dit niet lukt..." Toch heeft Mulder zijn twijfels. "Als we kijken naar het verschil tussen de Eredivisie en de Premier League. Dat is zo groot. Het komt vaker voor dat het niet goed gaat, dan dat het wel goed gaat."

Volgens Ruud Gullit gaat het mis bij het transferbeleid. De voormalig speler van Chelsea kijkt daarbij met een schuin oog naar Manchester City en Liverpool. "Jürgen Klopp en Josep Guardiola spelen een bepaald soort voetbal. Zij hebben als eerst een voetballende keeper gekocht", aldus Gullit. "Dat is wat Ten Hag mist. Je moet een voetballende keeper hebben. Als je het voetbal wil spelen wat Ten Hag wil spelen, zal dat heel belangrijk zijn. En Maguire gaat niet lekker. Daar zit je probleem. Dat je van achteruit niet kan voetballen."