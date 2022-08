Cristiano Ronaldo zet Jamie Carragher live op Engelse tv voor schut

Maandag, 22 augustus 2022 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

Cristiano Ronaldo heeft Jamie Carragher maandagavond vlak voorafgaand aan de topper tegen Liverpool een beschamend moment bezorgd. De topspits van Manchester United, die door Erik ten Hag op de bank is gezet, loopt tijdens de warming-up naar de zijkant van het veld, waar de Engelse tv-analisten staan. Roy Keane en Gary Neville, oud-ploeggenoten van Ronaldo, krijgen een vriendelijke omhelzing, maar Carragher wordt straal voorbijgelopen. De Liverpool-icoon lacht als Ronaldo zijn toenaderingspoging blijft negeren.

Carragher deed de afgelopen weken enkele keiharde uitspraken over Ronaldo. "Ik heb altijd gevonden dat Ronaldo een bizarre aanwinst was voor Manchester United", aldus Carragher eerder. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat deze lastige situatie eraan zou komen, zelfs als Ronaldo het geweldig zou doen. Hij tekende een contract voor twee jaar plus nog een jaar, wat ik niet kon geloven..."

A Manchester United reunion for Cristiano Ronaldo, @GNev2 and Roy Keane ??



Sorry @Carra23 ?? pic.twitter.com/wRSpzJKMHi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2022

Ronaldo wil volgens Engelse media dolgraag weg bij United, nu de club niet in de Champions League actief is. Ten Hag geeft echter telkens aan dat de Portugees moet blijven. "Hij zal voor niemand de tweede viool spelen, maar als spelers in een bepaalde fase van hun carrière zitten, weten we allemaal dat ze niet dezelfde speler zijn als vroeger", zei Carragher enkele weken geleden. "Zijn carrière heeft langer geduurd omdat hij zo'n geweldige professional is, maar toch."

Ronaldo plaatste vorige week een opvallend bericht op Instagram, waarin hij aankondigde binnen enkele weken met een interview te komen. Daarin zal de Portugees naar eigen zeggen precies zeggen hoe het zit. "Ik weet niet wat hij daarmee probeert te bereiken", reageerde Ten Hag zelf kort in een interview dat maandagavond werd uitgezonden door Sky Sports, maar eerder is opgenomen. "Als je dat wilt weten, moet je dat aan hem vragen."