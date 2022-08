Ten Hag reageert op Ronaldo: ‘Ik weet niet wat hij probeert te bereiken’

Maandag, 22 augustus 2022 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Vlak voorafgaand aan de topper tussen Manchester United en Liverpool deelt Sky Sports beelden van een eerder opgenomen interview met Erik ten Hag. De trainer van the Mancunians gaat daarin tegenover Jamie Carragher en Gary Neville in op de situatie rondom Cristiano Ronaldo, die maandagavond op de bank zit. "Hij heeft ons niet verteld dat hij weg wil bij Manchester United", aldus Ten Hag tegen de twee oud-internationals van Engeland.

Ten Hag reageert daarmee op een vraag van Liverpool-icoon Carragher, die vraagt of United een speler als Ronaldo moet willen behouden, als de Portugees zelf weg wil. "Hij maakt onderdeel uit van onze plannen", aldus Ten Hag. "Dat heeft ook redenen: hij maakt doelpunten. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste factoren in het voetbal. Wij willen hem dus behouden. Het is ook niet zo dat wij zomaar even drie, vier of vijf topspitsen kunnen kopen, want die zijn gewoon niet beschikbaar."

"We have to fit him in our system" ?? Erik ten Hag discusses Cristiano Ronaldo's future at Manchester United ?? pic.twitter.com/qD6wwv4xnF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2022

Ronaldo plaatste vorige week een opvallend bericht op Instagram, waarin hij aankondigde binnen enkele weken met een interview te komen. Daarin zal de Portugees naar eigen zeggen precies zeggen hoe het zit. "Ik weet niet wat hij daarmee probeert te bereiken", reageert Ten Hag kort. "Als je dat wilt weten, moet je dat aan hem vragen."

Vorige week tegen Brentford (4-0 verlies) begon Ronaldo in de basis, maar nu staat hij zijn plek in de punt van de aanval tegen Liverpool af aan Marcus Rashford. Toch benadrukt Ten Hag in het eerder opgenomen interview dat Ronaldo nog volwaardig onderdeel is van zijn selectie. "We zijn gelukkig met hem. We moeten hem nu inpassen in ons systeem, in de manier waarop we spelen. We proberen dat samen met hem te doen."