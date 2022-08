AS Roma eert Wijnaldum met steunbetuiging en dankt Cyriel Dessers

Maandag, 22 augustus 2022 om 20:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:37

AS Roma heeft maandagavond een minimale overwinning geboekt op Cremonese. In Stadio Olimpico was de ploeg van trainer José Mourinho door een doelpunt van Chris Smalling met 1-0 te sterk. De Romeinen brachten een eerbetoon aan Georginio Wijnaldum door vooraf met de tekst 'Forza Gini' op het veld te verschijnen. De Oranje-international brak zondag op de training zijn scheenbeen en ligt er naar verwachting voor de rest van het kalenderjaar uit. Door de overwinning behoudt Roma na twee speelronden de honderd procent score; Cremonese is nog altijd puntloos.

AS Roma begon zoals verwacht met Rick Karsdorp in de basis. Op de plaats van Wijnaldum bekleedden Bryan Cristante en Lorenzo Pellegrini de posities centraal op het middenveld, terwijl Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo en Tammy Abraham voorin voor de doelpunten moesten zorgen. Bij Cremonese begon Cyriel Dessers in de basis. De Nigeriaan met Belgische roots bleek zeer gedreven, maar trof tot opluchting van de thuisploeg geen doel.

Pellegrini was in de derde minuut verantwoordelijk voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Het schot van de Italiaans international werd echter gered door Cremonese-doelman Ionut Radu. Leonardo Spinazzola had de score niet veel later kunnen alsnog openen, maar zijn volley vloog ternauwernood over de lat. Dessers kreeg namens de bezoekers de kans om de score te openen, maar hij zag zijn schot net langs de verkeerde kant van de paal belanden. Grote domper voor Roma was het uitvallen van Zaniolo vlak voor rust. De spelmaker viel uit met een schouderblessure en werd vervangen door Stephan El Shaarawy.

Na rust kreeg wederom Dessers een kans, nadat hij zich ontdeed van Gianluca Mancini. Zijn volley raakte echter de lat. Ook Roma raakte de lat via een fraaie poging van El Shaarawy, waarna Dybala de rebound miste doordat Abraham in de weg stond. Dessers was Mancini even later weer kwijt en probeerde te scoren via een halve omhaal, maar zijn knappe poging ging over en naast het doel. Even na een uur spelen was het wel raak voor de thuisploeg. Uit een hoekschop van Pellegrini was het Smalling die doel trof met zijn hoofd. Verder dan gevaarlijke schoten van Emanuele Valeri en Charles Pickel kwam Cremonese daarna niet meer.