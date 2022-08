Ten Hag zet Cristiano Ronaldo en Maguire uit de basis; Malacia speelt

Maandag, 22 augustus 2022 om 20:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:16

Cristiano Ronaldo begint maandagavond tijdens de beladen topper tegen Liverpool op de bank. Erik ten Hag kiest bij Manchester United in de punt van de aanval voor Marcus Rashford. Tyrell Malacia komt in de ploeg voor Luke Shaw, terwijl Raphaël Varane de voorkeur geniet boven Harry Maguire. Aanwinst Casemiro is er nog niet bij. Bij Liverpool start Roberto Firmino als verwacht op de plek van de geschorste Darwin Núñez. De wedstrijd begint op 21.00 uur op Old Trafford.

Voorin kiest Ten Hag nu voor Anthony Elanga in plaats van Ronaldo. Het Zweedse talent zal samen met Jadon Sancho de flanken bezetten, met vermoedelijk Rashford als nummer 9. Ten Hag laat het middenveld dat tegen Brentford zichtbaar haperde niet intact. Fred wordt als controleur geslachtofferd voor Scott McTominay, met Christian Eriksen en Bruno Fernandes in een aanvallendere rol. Achterin wijzigt United als vermeld op twee plekken: Lisandro Martínez vormt nu een centraal duo met Varane, terwijl Malacia de linksback wordt. Diogo Dalot speelt wederom als rechtsachter, David de Gea blijft op doel.





United hoopt zijn eerste punten van het Premier League-seizoen te behalen tegen Liverpool, dat eveneens uiterst teleurstellend van start is gegaan. Virgil van Dijk krijgt op Old Trafford in Joe Gomez een nieuwe verdedigingspartner, terwijl Fabinho zijn plek op het middenveld afstaat aan Jordan Henderson. Liverpool raakte vorige week tegen Crystal Palace (1-1) Núñez kwijt met rood vanwege een kopstoot. De Uruguayaan wordt in de punt van de aanval als vermeld vervangen door Firmino, terwijl het grote gevaar bij the Reds opnieuw moet komen van de vleugelspitsen, Mohamed Salah en Luis Díaz.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Elanga, Rashford, Sancho.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Elliott; Salah, Firmino, Díaz