‘Hamstra komt terug op zijn woorden: bij de juiste prijs gaat Ajax verkopen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel

Ajax zal bij de 'juiste prijs' alsnog overgaan tot verkoop van Antony, zo is de verwachting van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf meldt in de podcast Kick-off dat Gerry Hamstra langzaam maar zeker naar dat standpunt toe beweegt. Dat is opvallend, omdat de technisch manager eerder deze zomer aan Alfred Schreuder zou hebben toegezegd dat Antony niet te koop is.

Twee jaar geleden brak Ajax het eigen transferrecord voor de komst van Antony, die inclusief bonussen maximaal 21,75 miljoen euro kostte. Daarbovenop bedong São Paulo een doorverkooppercentage van twintig bovenop de winst die Ajax boekt op de Braziliaan. "Bij Ajax hikken ze nu toch wel tegen die twintig procent aan", weet Verweij. "Dit soort constructies moet je nu eenmaal maken met Zuid-Amerikaanse clubs, want anders was hij naar RB Leipzig gegaan. Die club was destijds ook heel erg geïnteresseerd. Dit was dé manier om hem naar Amsterdam te halen. Dan loop je twee jaar later tegen je eigen afspraken aan. Dus Ajax wil nu gewoon honderd miljoen euro."

Ajax geeft naar buiten uit te kennen dat Antony absoluut niet te koop is, maar Verweij denkt dat de Amsterdammers uiteindelijk toch zullen meewerken. "Het bijzondere is: Alfred Schreuder heeft gezegd: 'Ik wil helemaal niet dat hij weggaat.' Daarin vond hij gehoor bij Gerry Hamstra. Alleen dan blijkt nu wat diens woorden waard zijn. Hij is natuurlijk ook afhankelijk van de financieel directeur (Susan Lenderink, red.) en de raad van commissarissen. Waar Hamstra eerst Schreuder volledig steunde, wordt er nu toch héél langzaam opgeschoven naar: als de goede prijs komt, dan is hij wel gewoon te koop."

Zo lijkt Ten Hag na Lisandro Martínez nog een basisspeler bij Ajax weg te halen. "Ten Hag wordt altijd als de grote schaker neergezet, maar Antony kwam geblesseerd uit het vorige seizoen: als Ten Hag nou gewoon op zijn eerste dag dat hij in Manchester kwam op Antony had geboden, dan had hij hem misschien wel voor zestig of zeventig miljoen euro gekregen", denkt Verweij. "Dat vind ik verbazingwekkend, en bij Ajax is er wel irritatie over het gedrag van Ten Hag: dat hij zo laat in de transferwindow voor een van de sterspelers van zijn oude club komt."