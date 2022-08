Nainggolan overvalt Van Bommel en biedt zich aan bij oude liefde

Maandag, 22 augustus 2022 om 20:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:09

Radja Nainggolan heeft zich bij José Mourinho en AS Roma aangeboden. Dat meldt La Repubblica maandagavond. De Italianen kunnen een nieuwe middenvelder goed gebruiken, daar Georginio Wijnaldum zondag zijn rechterscheenbeen brak op de training. De 34-jarige Nainggolan zou zijn carrière graag afsluiten bij de club waar hij tussen 2014 en 2018 maar liefst 203 wedstrijden speelde.

Mourinho en zijn ploeg spelen maandagavond tegen Cremonese in de Serie A en zullen na dat duel een beslissing nemen over het aanbod van de Belg. AS Roma versterkte zich naast Wijnaldum deze zomer ook met middenvelders Nemanja Matic en Paulo Dybala, die voornamelijk als nummer 10 fungeert. Verder beschikt Mourinho ook nog over Bryan Cristante en Amadou Diawara, waardoor het afwachten wordt of de Portugese oefenmeester de komst van Nainggolan ziet zitten.

De dertigvoudig Belgisch international beschikt over veel ervaring in het Italiaanse voetbal, daar hij ook voor Cagliari, Piacenza Calcio en Internazionale speelde. Bij de club uit Milaan werd zijn contract in de zomer van 2021 ontbonden, waarna hij een verbintenis tot medio 2023 tekende bij Royal Antwerp. Mark van Bommel deed dit seizoen al negen keer een beroep op Nainggolan, waarin de middenvelder drie keer scoorde en één assist gaf.

In zijn eerste seizoen in Antwerpen maakte Nainggolan drie doelpunten en leverde hij evenveel assists af in 37 wedstrijden. De middenvelder gaf begin dit jaar in gesprek met La Repubblica al aan dat hij de Italiaanse competitie mist. "Kleinere ploegen durven daar meer, omdat ze weten dat er altijd iets te halen valt. Zelfs op San Siro, waar in mijn tijd spelers als Pirlo, Seedorf of Thiago Silva rondliepen. Ik mis het Italiaanse leven ook wel op dit moment. Het land, mijn vrienden, de restaurants."