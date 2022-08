Erik ten Hag gaat met nieuwe aanbieding voor Europa League-winnaar

Maandag, 22 augustus 2022 om 18:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:58

Kevin Trapp staat in de belangstelling van Manchester United, zo meldt journalist Christian Falk van BILD op Twitter. Trainer Erik ten Hag zou op doel nog een kwalitatief sterke optie toe willen voegen. Zijn nummer een onder de lat, David de Gea, blunderde in de vorige speelronde opzichtig bij de 4-0 afgang tegen Brentford.

United heeft volgens het Duitse dagblad al een aanbieding hebben neergelegd bij Trapp en Eintracht. In Manchester is De Gea samen met Tom Heaton de enige serieuze optie om op doel te zetten, al fungeert laatstgenoemde als reserve. Na het weifelende optreden van De Gea, die twee keer in de fout ging tegen Brentford, wil Ten Hag dus nog een doelman aantrekken. Dean Henderson, vorig seizoen de nummer twee op Old Trafford, maakte deze zomer op huurbasis de overstap naar Nottingham Forest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trapp, zesvoudig international van Duitsland, heeft bij Eintracht een contract tot de zomer van 2024, waardoor United met een transfersom over de brug moet komen. De doelman trok in 2015 van Eintracht naar Paris Saint-Germain, waar hij 91 keer het doel verdedigde. Toch was hij op langere termijn nooit echt de vaste nummer een in de Franse hoofdstad. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 35 optredens voor de Parijzenaren; in de seizoenen daarna kwam hij steeds minder aan spelen toe. In 2018 keerde hij terug bij Eintracht, waar hij sindsdien eerste doelman is en vorig seizoen de Europa League won.

Op zondag bracht Fabrizio Romano het nieuws naar buiten dat ook Odysseas Vlachodimos op het lijstje zou staan bij the Red Devils. De Griekse doelman maakt al jarenlang een stabiele indruk bij Benfica en kwam het Ajax van Ten Hag meermaals tegen in de Champions League. Ook Ajax zelf zou Vlachodimos op het lijstje hebben staan, mocht er nog een doelman uit Amsterdam vertrekken. Naar verluidt is Jay Gorter ontevreden met zijn situatie in de hoofdstad, waardoor een vertrek van hem niet kan worden uitgesloten.