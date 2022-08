Huntelaar sprak maandag met Ziyech; broer voedt geruchten met foto

Maandag, 22 augustus 2022 om 17:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:27

Ajax lijkt serieus werk te gaan maken van de terugkeer van Hakim Ziyech. De middenvelder annex aanvaller, die bij Chelsea uit de gratie is geraakt, sprak maandag met Klaas-Jan Huntelaar, meldt Fabrizio Romano. De eventuele komst van Ziyech hangt samen met het vertrek van Antony. De Braziliaan moet juist de gang naar de Premier League maken om het shirt van Manchester United te dragen. De club van Erik ten Hag is bereid om ver te gaan voor de flankspeler.

Mocht Antony daadwerkelijk richting Engeland vertrekken, staat Ziyech op de radar als vervanger op de rechtsbuitenpositie. De in Dronten geboren middenvelder annex aanvaller was eerder al buitengewoon succesvol in Amsterdam. Zo maakte hij in het seizoen 2018/19 deel uit van het Ajax dat de halve finale van de Champions League wist te bereiken, en werd hij in datzelfde seizoen kampioen van Nederland. Ziyech trok in 2020 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Chelsea, waar zijn contract nog tot medio 2025 doorloopt.

Dat Ajax achter de schermen al werkt aan de opvolging van Antony, wordt bevestigd door Fabrizio Romano. De Italiaanse transfermarktexpert meldt dat er maandag een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Ziyech en Huntelaar. Wat de twee precies hebben besproken en waar de ontmoeting heeft plaatsgevonden wordt niet bekendgemaakt. Abdullah Ziyech voedt ondertussen de geruchten rond een terugkeer van zijn broer in de Johan Cruijff ArenA. Hij postte een foto op Instagram van de Chelsea-speler in het shirt van Ajax.

Ziyech is bij Chelsea op een zijspoor beland en kan bij Ajax weer op topniveau terugkeren. Zondag werd een privévlucht naar Amsterdam, waarin de stilist zou hebben gezeten, al gespot en zijn broer postte dus een Instagram-story. Naar verluidt zou Ajax Ziyech op huurbasis binnen willen halen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is er druk contact met de spelmaker en staat hij zelf ook open voor een terugkeer. Zijn vorstelijke salaris zal waarschijnlijk geen problemen vormen voor Ajax, vermoedt Verweij.