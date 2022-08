PSV komt meteen met reactie na Amsterdams verbod op uitfans bij Ajax

PSV heeft met begrip gereageerd op het besluit van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om geen uitsupporters toe te laten bij Ajax-PSV. Dat laat de directie en een woordvoerder van de Eindhovenaren weten aan De Telegraaf. Dat duel wordt pas in november gespeeld, maar maandag kwam het nieuws al naar buiten dat Eindhovense supporters niet welkom zijn. Reden daarvan zijn antisemitische spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onwenselijke beledigingen tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal.

PSV laat in een reactie weten 'begrip te hebben voor het besluit' dat PSV-supporters op 6 november niet welkom zijn in de Arena. De PSV-directie geeft aan 'dat de maatregel wordt geaccepteerd, omdat er zaken zijn voorgevallen die niet acceptabel zijn'. Een woordvoerder van PSV spreekt zich ook uit. "Natuurlijk betreuren we het dat de goeden onder de kwaden moeten lijden, maar we hopen ook dat er een breed gedragen besef onder supporters indaalt dat het afgelopen moet zijn met het negatief bejegenen van de tegenstander. Het steunen van je eigen ploeg kan zorgen voor een boost, maar dat geldt niet voor het beledigen van de tegenstander. We hopen dat het besef indaalt dat dit moet stoppen en dat je daar anders jezelf mee dupeert.”

Eerder op de maandag kwam de door Halsema ondertekende brief van de Gemeente Amsterdam naar buiten. Daarin maakt zij de directeur van PSV er op attent dat de Eindhovense fans zich tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal misdroegen in Amsterdam. "Ondanks herhaalde waarschuwingen, werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht", zo valt er te lezen. "Daarnaast zijn door PSV supporters diverse vernielingen aangebracht in het stadion aan veiligheidsnetten en toiletten, werden er veelvuldig voorwerpen en vloeistoffen vanuit het uitvak naar de omringende vakken gegooid en werden aanwijzingen van de stewards massaal niet opgevolgd. Hierdoor werd de politie uiteindelijk genoodzaakt tot inzet van de ME."

Dat, en eerdere incidenten in het verleden, heeft de burgemeester en de lokale driehoek ertoe aangezet om maatregelen te nemen. "Het stadium van waarschuwen is nu wel voorbij. Daarom worden voor de volgende wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA de beperkende maatregelen, waar u en uw supporters steeds voor zijn gewaarschuwd en op zijn gewezen, doorgevoerd. De driehoek heeft besloten dat in ieder geval de aankomende competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV (..) zonder PSV-supporters gespeeld zal worden. De driehoek zal daarna opnieuw afwegen of voor volgende wedstrijden het aantal aanwezige PSV-supporters weer stapsgewijs kan worden uitgebreid. Bij deze afweging zal het gedrag van uw achterban rondom wedstrijden en in de stadions aankomende periode natuurlijk een cruciale factor zijn."