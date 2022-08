Tadic en Schreuder ontkennen bestaan van brief over ongewenste Ihattaren

Maandag, 22 augustus 2022 om 17:19 • Guy Habets • Laatste update: 17:41

Mohamed Ihattaren is gewoon welkom op het trainingsveld bij Ajax. Dat zeggen Dusan Tadic en trainer Alfred Schreuder tegen De Telegraaf. Het tweetal reageert daarmee op geruchten die stelden dat de spelers en staf van Ajax liever niet meer met Ihattaren op een trainingsveld wilden staan.

Er zou een brief geschreven zijn, ondertekend door spelers en staf van Ajax, waarin gezegd wordt dat men niet meer met Ihattaren op het trainingsveld wil staan. Tadic en Schreuder ontkennen het bestaan van een dergelijke brief en zeggen dat er 'geen belemmeringen zijn' als Ihattaren toestemming krijgt van de clubleiding om weer mee te trainen met het eerste elftal. "Als Ihattaren terugkeert, is hij zoals alle selectiespelers van Ajax welkom op het trainingsveld", laat Tadic optekenen. "Het bestaan van die brief klopt niet."

Schreuder sluit zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder, maar wijst wel op het feit dat hij en Tadic niets te zeggen hebben over het moment waarop de spelmaker weer aansluit bij de groep. Dat wordt door de clubleiding bepaald. "Als daarvoor toestemming is, dan is hij natuurlijk welkom op het trainingsveld en is hij één van de selectie zoals alle anderen. Die beslissing is echter niet aan mij."

Ihattaren wacht momenteel op goedkeuring van Ajax om weer aan te sluiten bij de groep. Vorige week was hij al aanwezig bij de competitiewedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen FC Groningen, die met 6-1 gewonnen werd door de regerend landskampioen. De aanvallende middenvelder werd een tijdje thuis gehouden omdat er, zo schreef De Telegraaf, 'criminele dreigingen' rond Ihattaren waren waargenomen. De verwachting is dat hij weer zal moeten optrainen voordat wedstrijdminuten gemaakt kunnen worden.