PSV-fans zijn na antisemitische spreekkoren niet meer welkom in Amsterdam

Maandag, 22 augustus 2022 om 16:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:19

Bij Ajax-PSV in november zijn er geen supporters van de Eindhovenaren welkom. Dat meldt De Telegraaf op basis van een brief van de Gemeente Amsterdam aan PSV, die de krant in handen heeft gekregen. Antisemitische spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onwenselijke beledigingen liggen daaraan ten grondslag.

De topper wordt op 6 november 2022 gespeeld, waar dus alleen thuissupporters aanwezig zullen zijn. De gemeente Amsterdam heeft dat aan algemeen directeur Marcel Brands van PSV laten weten. Reden voor de uitsluiting is onder meer het duel om de Johan Cruijff Schaal, aan het begin van het seizoen. Burgermeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de Eindhovense club in een ondertekende brief laten weten dat ze niet te spreken is over het gedrag van de fans van PSV, tijdens de laatste wedstrijd in de Arena én tijdens duels daarvoor.

In de brief maakt Halsema de directeur van PSV er op attent dat de Eindhovense fans zich tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal misdroegen in Amsterdam. "Ondanks herhaalde waarschuwingen, werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht", zo valt er te lezen. "Daarnaast zijn door PSV supporters diverse vernielingen aangebracht in het stadion aan veiligheidsnetten en toiletten, werden er veelvuldig voorwerpen en vloeistoffen vanuit het uitvak naar de omringende vakken gegooid en werden aanwijzingen van de stewards massaal niet opgevolgd. Hierdoor werd de politie uiteindelijk genoodzaakt tot inzet van de ME."

Dat, en eerdere incidenten in het verleden, heeft de burgemeester en de lokale driehoek ertoe aangezet om maatregelen te nemen. "Het stadium van waarschuwen is nu wel voorbij. Daarom worden voor de volgende wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA de beperkende maatregelen, waar u en uw supporters steeds voor zijn gewaarschuwd en op zijn gewezen, doorgevoerd. De driehoek heeft besloten dat in ieder geval de aankomende competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV (..) zonder PSV-supporters gespeeld zal worden. De driehoek zal daarna opnieuw afwegen of voor volgende wedstrijden het aantal aanwezige PSV-supporters weer stapsgewijs kan worden uitgebreid. Bij deze afweging zal het gedrag van uw achterban rondom wedstrijden en in de stadions aankomende periode natuurlijk een cruciale factor zijn."