Vertrekkende Casemiro barst in tranen uit: ‘Ik doe het niet voor het geld'

Maandag, 22 augustus 2022 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:05

Casemiro heeft op emotionele wijze afscheid genomen van Real Madrid. De controlerende middenvelder verkast naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag en nam maandagochtend het woord voor de aanwezigen in het Estadio Santiago Bernabéu. Onder meer veel teamgenoten, Real-trainer Carlo Ancelotti en voorzitter Florentino Pérez luisterden naar zijn afscheidsspeech. "Zij die denken dat ik het voor het geld doe, kennen mij niet."

De Braziliaan nam het woord, maar kwam niet ver voordat hij in tranen uitbarstte. "Ik wilde..." Ook Ancelotti werd daar emotioneel van. Nadien kwam Casemiro beter uit zijn woorden en verzekerde hij dat geld niet de reden is van zijn overstap. "Zo ben ik niet. Als het om geld zou gaan, had ik vier of vijf jaar geleden al kunnen vertrekken. Het was mijn beslissing. Ik heb simpelweg het gevoel dat mijn cyclus hier tot een einde is gekomen. Dat werd me duidelijk." Casemiro blikte vervolgens terug op zijn begin in de Spaanse hoofdstad. "Ik wist dat ik op een dag voor het eerste team van Real Madrid zou spelen, maar toen ik kwam, startte ik bij Real Madrid Castilla (het tweede team van Real, red.). Daar heb ik de waarden van de club geleerd."

De Braziliaans international won met zijn inmiddels ex-club onder meer vijf Champions Leagues. "Maar zonder mijn moeder, broers, vrouw en kinderen was dit niet mogelijk geweest. Dank ook aan het bestuur, dat me altijd goed heeft behandeld, de trainersstaf en mijn teamgenoten. Daarbij moet ik Toni Kroos en Luka Modric noemen, met wie ik zo veel belangrijke wedstrijden heb gespeeld. Ik wil onze fans bedanken voor alle steun. De club heeft er alles aan gedaan om ons als spelers te ontwikkelen. Op een dag kom ik terug om te laten zie hoeveel ik van iedereen hou, en de club wil ik dan ook helpen. Op wat voor manier dan ook. Deze club zal altijd groots zijn. In het heden en in de toekomst. Hala Madrid!."

Vrijdag werd bekend dat Casemiro de Spaanse grootmacht ruim zeventig miljoen euro, exclusief twaalf miljoen aan bonussen, oplevert. Met het aantrekken van Casemiro hoopt Ten Hag de grote problemen op het middenveld van zijn elftal op te lossen. De manager wilde vanaf zijn komst naar Engeland eigenlijk Frenkie de Jong halen, maar schakelde na het afketsen van die transfer door. United kwam tot een akkoord met Juventus over Adrien Rabiot, maar the Mancunians werden het vervolgens niet eens met de Fransman over zijn persoonlijke voorwaarden. Voorin jaagt United momenteel nog volop op Antony (Ajax) en Cody Gakpo (PSV).