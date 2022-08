‘Van der Sar moet gewoon vragen of Cristiano Ronaldo naar Ajax wil komen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 16:10 • Guy Habets

Ajax zou een poging moeten wagen om Cristiano Ronaldo in de deal rond Antony te betrekken. Dat zegt Jan Roelfs, verslaggever en commentator, in de Voetbalpodcast van de NOS. Volgens hem zou algemeen directeur Edwin van der Sar er goed aan doen om in ieder geval een balletje op te gooien bij de Portugees.

Antony wordt de laatste dagen serieus in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Manchester United is de waarschijnlijke volgende bestemming voor de Braziliaanse aanvaller en daar staat met Ronaldo een speler onder contract die juist wil vertrekken. In de podcast van de NOS wordt serieus ingegaan op de vraag of de steraanvaller uit Portugal misschien niet de omgekeerde weg moet bewandelen en Ajax kan komen versterken.

"Dat vind ik wel een leuke", stelt Roelfs. "Ronaldo zou best zo'n keuze kunnen maken, want hij is toch al 37. Ajax speelt Champions League, is een mooie club en heeft een fraaie historie. Als hij daar aan denkt, zou het kunnen. Maar dan moet Ronaldo wel met zijn zaakwaarnemers om tafel gaan zitten, zeggen dat ze allemaal even moeten dimmen en dat ze minder commissie vragen over zijn salaris. Ronaldo moet er tevreden mee zijn. Maar waarom zou Van der Sar het niet vragen? Je weet het nooit. Gewoon doen, het is een leuke optie."

Het lijkt er echter niet op dat de komst van Ronaldo serieus besproken wordt in de Johan Cruijff Arena. Wel wordt Hakim Ziyech in verband gebracht met een terugkeer. De Marokkaanse spelmaker is bij Chelsea op een zijspoor beland en kan bij Ajax weer op topniveau terugkeren. Zondag werd een privévlucht naar Amsterdam, waarin de stilist zou hebben gezeten, al gespot en de broer van Ziyech postte maandag een foto van zijn broer in een Ajax-tenue.