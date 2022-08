Cambuur neemt transferstandpunt in: ‘Wij gaan hun problemen niet oplossen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 15:19 • Guy Habets

SC Cambuur is niet van plan om Mees Hoedemakers aan FC Utrecht te verkopen. De club uit Leeuwarden wil, met het einde van de transferwindow in zicht, geen bepalende spelers meer kwijt en heeft Utrecht te kennen gegeven dat het de jacht op Hoedemakers kan opgeven. De middenvelder zelf is daar, zo schrijft De Telegraaf, zeer teleurgesteld over.

Zondag informeerde Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, naar de beschikbaarheid van Hoedemakers. Collega Foeke Booy van Cambuur stond hem netjes te woord. "Ik heb hem gemeld dat we ons maandagochtend zouden gaan beraden op de situatie en dat we dat naar hem terug zouden koppelen", vertelt hij aan Voetbal International. "Dat hebben we inmiddels gedaan. Ons standpunt is dat we hem (Hoedemakers, red.) niet willen verkopen. Mees is voor ons een te belangrijke speler om in deze fase van de markt kwijt te raken."

De onrust bij Utrecht, dat afgelopen zaterdag verloor van FC Emmen en tot dusver pas twee punten pakte, doet Booy niets. "Het kan niet zo zijn dat wij een week voor het sluiten van de markt de problemen bij een andere club moeten gaan oplossen. De kansen dat wij ons handhaven zijn met Mees een stukje groter dan zonder hem." Hoedemakers gaf eerder al te kennen dat hij niet wilde bijtekenen en zal dus transfervrij de deur uitlopen.

De middenvelder uit Zaandam gaf tegenover de clubleiding van Cambuur te kennen dat hij de beslissing om hem niet naar Utrecht te laten gaan niet kon waarderen. "Daar heb ik ook begrip voor", reageert de technisch manager. "Hij had in een eerdere fase zijn ambities kenbaar gemaakt en wij hebben deze zomer vervolgens lange tijd open gestaan voor interesse, alleen is er in die periode niets voorbij gekomen. Nu is daar FC Utrecht, maar zo kort voor sluitingstijd zo’n belangrijke speler verkopen willen wij niet."