‘Je moet Gakpo direct verkopen, dit wordt de grootste deal ooit voor PSV’

Maandag, 22 augustus 2022 om 15:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:36

Aad de Mos vindt dat PSV niet moet twijfelen aan de verkoop van Cody Gakpo. De analist geeft dat aan in gesprek met PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Manchester United is nadrukkelijk geïnteresseerd in de buitenspeler van de Eindhovenaren, die naar verluidt minimaal vijftig miljoen euro moet opleveren. Volgens De Mos is dat bedrag dusdanig hoog, dat hij vindt dat PSV zijn jeugdproduct moet laten gaan.

De oud-trainer wijst naar de financiële armslag van PSV. "Dit wordt hun grootste transfer. Die moet je direct verkopen. Het goede moment is daar. Als je je woensdag kwalificeert (voor de groepsfase Champions League, red.) pak je veertig miljoen euro van de UEFA. Plus die zestig (voor Gakpo, red.), dan pak je honderd miljoen." Elfrink stelt dat Man United momenteel niet de rustigste club is om binnen te komen. De Mos vindt echter dat dat Gakpo niet moet tegenhouden. "Als Manchester United maandagavond wint van Liverpool, dan is het geen vat meer, maar een club waar elke jonge speler naartoe wil. Zo is het voetbal."

Gakpo staat net als Ajacied Antony in de belangstelling van the Red Devils. De Mos zou het van beide aanvallers begrijpen als ze de overstap naar de Premier League zouden maken. "Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Als je vijf keer meer gaat verdienen en je komt bij een van de bekendste en grootste ploegen ter wereld qua financiën en mogelijkheden, dan is dat niet makkelijk voor een jonge speler om dat te laten lopen. Marcel Brands kan daar natuurlijk nooit 'nee' tegen zeggen."

De vraagprijs voor Gakpo is de laatste weken flink opgelopen. Bij PSV wil men naar verluidt pas praten vanaf minimaal vijftig miljoen euro. "Daar is in een week tien miljoen bijgekomen en dat is logisch. Dat doen ze bij Ajax ook. Dat is poker dat je kan spelen. De clubs weten dat Man United geld heeft en dat ze in de shit zitten. Dan moet je daar als verkoper gebruik van maken." Naar verluidt pakken PSV en Man United de onderhandelingen over Gakpo na de return tegen Rangers voor de play-offs van de Champions League op.