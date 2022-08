Duidelijke woorden van Tuchel verraden bekoelde interesse in Frenkie de Jong

Maandag, 22 augustus 2022 om 14:13 • Guy Habets

Chelsea heeft geen interesse meer in Frenkie de Jong. Dat blijkt uit de woorden van trainer Thomas Tuchel, die dit weekend na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Leeds United gevraagd werd naar de komst van een nieuwe middenvelder. De Duitse manager stelde toen dat dat wat hem betreft niet gaat gebeuren.

De Jong zou tijdens deze transferwindow nog altijd kunnen vertrekken bij Barcelona en al eerder meldde het geïnteresseerde Chelsea zich in Catalonië. De Londense club kwam tot overeenstemming met los Azulgrana over een transfersom, maar de voormalig Ajacied hield vervolgens zelf de boot af. Nu lijkt het erop dat Chelsea zelf de stekker uit de transfer heeft getrokken. Dat blijkt althans uit de woorden van Tuchel.

De Duitse manager was afgelopen weekend tijdens een persconferentie glashelder. "Nóg een middenvelder?", reageerde hij op een vraag over het eventueel versterken van de machinekamer van Chelsea. "We hebben Jorginho en N'Goo Kanté al, we hebben Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher en Mateo Kovacic. Kovacic en Kanté zijn inderdaad geblesseerd en dat is een probleem, maar ook zij zullen gewoon weer terugkeren."

Daaruit blijkt dat een transfer van De Jong naar Stamford Bridge niet meer verwacht hoeft te worden. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag zou wel nog altijd hopen op de komst van de spelmaker uit Arkel. Afgelopen zondag speelde De Jong nog mee in de met 1-4 gewonnen competitiewedstrijd van Barcelona bij Real Sociedad. De Oranje-international maakte daarin wel een klein foutje, dat afgestraft werd door Alexander Isak.