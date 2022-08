Unibet: een odd van 6.50 voor het openingsdoelpunt van David Neres

Maandag, 22 augustus 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Benfica won vorige week met 0-2 van Dynamo Kyiv, waardoor de Portugese topclub met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League staat. David Neres was met een assist belangrijk voor zijn ploeg in de heenwedstrijd in de play-offs. Lukt het de voormalig Ajacied om dinsdag voor het eerst te scoren namens Benfica? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het returnduel in Lissabon.

De formatie van trainer Roger Schmidt had Jan Vertonghen niet nodig in de eerste ontmoeting met Kyiv. De Belgische verdediger bleef negentig minuten op de bank zitten. Neres had wel een basisplaats in het Poolse Lodz, al ging de Braziliaanse vleugelaanvaller wel voortijdig naar de kant. Gonçalo Ramos tekende voor zijn vijfde doelpunt in vijf duels dit seizoen en de aan Ajax gelinkte doelman Odysseas Vlachodimos hield zijn doel schoon op een geslaagde avond voor Benfica.

Zie jij Benfica opnieuw de nul houden tegen Dynamo Kyiv? De quotering is 2.12!

Het was vorige week dus een zwarte avond voor Dynamo Kyiv, dat reeds vijf keer actief was in de voorronde van de Champions League. Aanvaller Artem Besedin kwam nog niet tot scoren in Europees verband dit seizoen en zal daar dinsdag maar wat graag verandering in willen brengen in Lissabon. Collega-aanvaller Vitaliy Buyalskyi wist al wel een keer het net te vinden, in de ontmoeting met Fenerbahçe in de tweede voorronde van het miljoenenbal.

Denk jij dat Dynamo Kyiv voor een grote stunt gaat zorgen? Een overwinning is te spelen tegen een odd van maar liefst 41.00!

Neres wacht dus nog op zijn eerste doelpunt in het shirt van Benfica. De buitenspeler heeft al wel drie assists op zijn naam staan in zijn eerste drie wedstrijden namens de grootmacht uit Portugal. Een lichte blessure wierp Neres even terug in de beginfase van het nieuwe seizoen, maar het lijkt erop dat Schmidt dinsdag tegen Dynamo Kyiv wederom een basisplaats voor hem in petto heeft.

Zie jij David Neres zijn eerste doelpunt voor Benfica maken? Bekijk de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!