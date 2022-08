Mourinho deelt hartverwarmend bericht voor Wijnaldum en sloopt ‘uitschot’

Maandag, 22 augustus 2022 om 13:14 • Guy Habets • Laatste update: 14:33

José Mourinho heeft Georginio Wijnaldum middels een hartverwarmende boodschap op Instagram een hart onder de riem gestoken. De Portugese coach van AS Roma, die de middenvelder deze transferperiode nog naar de club haalde, rekent ook af met alle geruchten die rondgaan over het ontstaan van de blessure van Wijnaldum.

De Oranje-international liep op de training een scheenbeenbreuk op en zal het WK waarschijnlijk niet gaan halen. Mourinho zit met de situatie in zijn maag. "Soms kan het voetbal 'shit' zijn", zegt hij in een persoonlijk statement op Instagram. "Binnen twee weken was Gini al één van ons, vanwege zijn persoonlijkheid en hoe hij is als mens. We wisten natuurlijk al hoe goed hij kan voetballen. Helaas heeft hij bij een bijzonder ongelukkig moment een blessure opgelopen die hem voorlopig aan de kant houdt."

The Special One, die op de foto bij de post poseert met een shirt waar 'Forza Gini' op te lezen is, reageert ook op de verhalen over Felix Afena-Gyan. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de blessure van Wijnaldum. "Het is niet alleen voetbal dat soms 'shit' is, want mensen kunnen dat ook zijn. De mensen die de geruchten startten over een fantastische jongen als Felix en dat hij verantwoordelijk zou zijn, zijn uitschot. We spelen vanavond (maandagavond tegen Cremonese, red.) voor Roma, voor Gini en voor Felix."

AS Roma gaat er niet vanuit dat Georginio Wijnaldum met het Nederlands elftal naar Qatar zal afreizen voor het WK, meldde Il Corriere dello Sport eerder op maandag al. De club, die Wijnaldum dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain, verwacht de 31-jarige middenvelder pas in januari terug op het veld. In het minst slechte scenario zal de Nederlander door zijn scheenbeenbreuk twee tot drie maanden aan de kant staan.