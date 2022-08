De wegen van trainer Sjors Ultee en Fortuna Sittard scheiden per direct

Maandag, 22 augustus 2022 om 12:20 • Guy Habets • Laatste update: 12:26

Fortuna Sittard en hoofdtrainer Sjors Ultee gaan per direct uit elkaar. Dat heeft de Limburgse club via de officiële kanalen bekend gemaakt. Ook assistent Robby Alflen moet het veld ruimen. Technisch manager Sjoerd Ars zegt dat 'een groeiend verschil van inzicht' reden was voor Fortuna om Ultee de deur te wijzen.

Ars realiseert zich dat het besluit als donderslag bij heldere hemel kan komen. "“Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen. Sjors heeft aangetoond een bekwame hoofdtrainer te zijn. We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden. We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De resultaten van Fortuna waren dit seizoen ook nog niet toereikend. Uit de eerste drie wedstrijden werden nul punten gepakt, hoewel die duels wel tegen Ajax, FC Twente en SC Cambuur werden gespeeld. De nederlaag tegen de Friezen van afgelopen weekend (1-4) was waarschijnlijk de druppel voor het bestuur van de Limburgse club, al zouden er dus ook al meningsverschillen zijn over de te volgen koers in de toekomst. Voorlopig nemen Jeroen Schepers en Dominik Vergoossen de taken van Ultee over.

Ultee debuteerde in november 2020 als hoofdtrainer van Fortuna. Eerst kreeg hij een tijdelijke aanstelling om de Sittardse club in twee wedstrijden te kunnen coachen, maar al snel werd duidelijk dat hij de vaste man zou worden. Als officieel aangestelde hoofdtrainer wist Ultee in 64 wedstrijden met Fortuna 23 overwinningen te behalen. Zeven keer speelde de club gelijk met Ultee aan het roer, terwijl er 34 keer werd verloren.