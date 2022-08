‘Iedereen kan zien dat Vitesse met deze groep spelers gaat degraderen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 12:11 • Guy Habets

De onrust neemt alsmaar toe bij Vitesse. Afgelopen weekend verloor de Arnhemse club op eigen veld met maar liefst 0-4 van sc Heerenveen en dat betekent dat Vitesse na drie wedstrijden nog altijd geen punten haalde. Daarnaast kreeg de ploeg van trainer Thomas Letsch al twaalf goals tegen en dat zorgt voor rumoer bij de achterban, weet ook Frans Thijssen. De zeventigjarige ex-voetballer vreest zelfs voor degradatie.

Er zit weinig verbetering in het spel van Vitesse en dus durft Thijssen al na drie wedstrijd het rampscenario in de mond te nemen. "Zoals het er nu naar uitziet en wanneer er niks verandert is degradatie zeker een reëel scenario", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Je hebt met Heracles vorig seizoen gezien dat het met iedere club kan gebeuren. Ook wanneer je het niet verwacht. Iedereen ziet dat Vitesse het met deze groep niet gaat redden."

Er moet snel iets veranderen in Arnhem, zegt de gewezen middenvelder. Als dat niet gebeurt, dan zou Vitesse voor het eerst sinds het seizoen 1988/89 een niveautje lager kunnen uitkomen. "Toen promoveerden we naar de Eredivisie, daar was ik bij", brengt Thijssen in herinnering. "Daarna speelden we voor mijn gevoel bijna altijd voor de eerste vijf plekken. We zijn het hier niet gewend om tegen degradatie te strijden, maar het is op deze manier realiteit. Het zal een moeilijk seizoen worden."

Het binnenhalen van Kjell Scherpen als nieuwe doelman sorteerde in ieder geval nog geen effect. Hij maakte tegen Heerenveen geen zekere indruk. "Nee, hij had een aantal ongelukkige momenten. We zijn al heel lang aan het klooien met keepers in Arnhem. Maar ook de achterhoede zag er niet goed uit tegen Heerenveen. Er zijn een paar jongens binnengehaald, maar je vraagt je af waarom. Ze komen niet in de buurt van het niveau."