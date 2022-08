Guus Hiddink keert terug bij de nationale ploeg van Australië

Maandag, 22 augustus 2022 om 11:09 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:16

Guus Hiddink keert terug bij de nationale ploeg van Australië in hun voorbereiding op het WK in Qatar. De ervaren 75-jarige trainer wordt 'partner-coach' van bondscoach Graham Arnold bij de twee uitzwaaiduels tegen Nieuw-Zeeland in september. Hiddink leidde The Socceroos naar het WK van 2006 in Duitsland. Het was toentertijd voor het eerst in 32 jaar dat het land aan het belangrijkste voetbaltoernooi mee mocht doen.

Arnold is blij dat Hiddink in september aansluit. De oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, was in 2006 assistent van Hiddink op het WK, waar Australië de achtste finales bereikte, maar daarin verloor van de latere wereldkampioen Italië. "Guus kan geweldig verhalen vertellen, dus ik ben heel benieuwd welke invloed hij heeft op de huidige generatie Australische voetballers”, aldus Arnold. "Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de sport in ons land en ik geloof dat Guus een inspiratie kan zijn voor de spelers die worden geselecteerd voor onze twee duels met Nieuw-Zeeland."

"The nation would love to see you again!" "Then I'd love it. I'll be there" ?? Guus Hiddink, the legend himself, is returning to Australia for our farewell game and centenary celebrations on September 22!#GiveIt100 #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/5BP4WYvrGn — Socceroos (@Socceroos) August 21, 2022

In een videoboodschap, waarin Arnold en Hiddink de herinneringen ophalen aan de WK-deelname, komt eerstgenoemde met 'een gek idee'. "Ja daar heb jij er veel van", grapt Hiddink. Maar de bondscoach is serieus en vraagt Hiddink om te komen om ervoor te zorgen dat The Socceroos zich met hem optimaal kunnen voorbereiden op de twee uitzwaaiduels. "I would love to come, I will be there", is het duidelijke antwoord van de Nederlander.

Hiddink smeekt vervolgens of hij Arnold's assistent mag zijn. Maar de bondscoach heeft een beter idee: "Jij wordt partner-coach, want ik heb teveel respect voor jou om je assistent te maken", zo spreekt hij. Hiddinks 'tijdelijke functie' zal overigens alleen voor de twee uitzwaaiduels gelden. Arnold's vaste assistent René Meulensteen is in september in Europa om WK-tegenstanders Frankrijk en Denemarken te analyseren.