Opnieuw kritiek op ‘onwetende’ Frenkie de Jong: ‘Hij leek in slaap te vallen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 10:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:49

Het spel van Frenkie de Jong in de gewonnen uitwedstrijd tegen Real Sociedad blijft de gemoederen in Spanje bezighouden. Door goals van Robert Lewandowski (twee), Ousmane Dembélé en Ansu Fati won Barcelona zondagavond met 1-4. Trainer Xavi had kritiek op De Jong's spel, een fout van de middenvelder leidde de gelijkmaker in, maar de trainer stak hem ook een hart onder riem. De Spaanse media blijft echter verdeeld over zijn prestaties.

De Jong mocht in de uitwedstrijd in San Sebastián in de basis starten omdat Sergio Busquets geschorst was en speelde 85 minuten mee. De Nederlander speelde zodoende op zijn favoriete plek. De bezoekers kwamen na vijftig seconden op voorsprong toen de jarige Lewandowski doel trof. De Jong was in de aanloop naar de snelle treffer belangrijk door een aanval onschadelijk te maken en uit de rappe counter kwam Barcelona op voorsprong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Echt lang kon hij er niet van genieten, want vijf minuten later trok ex-Willem II’er Alexander Isak de stand gelijk. De Jong dribbelde rustig met de bal, werd onder druk gezet door Isak en David Silva, probeerde weg te draaien maar leed balverlies. Hij protesteerde nog wel bij de scheidsrechter maar kreeg nul op rekest. Na afloop stipte zijn trainer Xavi de fout wel aan, maar sprak hij ook bemoedigende woorden. “We moeten ons balverlies zien te beperken”, zo doelde hij op De Jong. “Ik vond dat Frenkie het erg goed deed, ondanks de pech bij de tegengoal. Wij hebben met lef gespeeld. Daarin brengt Frenkie ons veel en hij weet het spel te verdelen”, aldus de trainer.

De media in Spanje was minder positief over het optreden van de middenvelder. Zo vond Mundo Deportivo De Jong 'onwetend’ in zijn spel. “Na enkele minuten leek hij in slaap te vallen en dat leidde tot de 1-1 van Real Sociedad.” De krant stipt de gretigheid aan waarmee De Jong zijn fout wilde herstellen, maar zag hem daardoor juist nog een paar keer de fout in gaan. “Met zijn spel gaat De Jong op deze manier Busquets niet uit de basiself verdrijven”, zo luidt het oordeel.

Ook Sport twijfelt over de kwaliteiten van De Jong en geeft hem een 5 als rapportcijfer. “De Jong ziet af in Anoeta en weet de discussie rondom zijn positie niet te beëindigen.” Zij zien de scepsis rond de middenvelder groeien en het debat over zijn spel blijft aanhouden. “Op de dag dat het moest gebeuren, viel het optreden van De Jong tegen. Het was niet zijn beste avond.”