Sparta reageert op ludieke wijze na gekopieerde goal van Kylian Mbappé

Maandag, 22 augustus 2022 om 09:54 • Wessel Antes

Sparta Rotterdam heeft zondagavond op ludieke wijze gereageerd op de razendsnelle goal van Kylian Mbappé voor Paris Saint-Germain tegen Lille OSC (1-7 winst). De Kasteelclub was er als de kippen bij om een bewerkte foto van een jeugdige Mbappé met op de achtergrond posters van Vito van Crooij te delen. Op de echte foto was Mbappé als kind te zien met posters van Cristiano Ronaldo, uit zijn tijd bij Real Madrid. De goal van Mbappé zondag leek behoorlijk op die van Van Crooij in het duel van Sparta tegen AZ (2-3 nederlaag).

PSG wist zondag al na acht seconden te scoren in de uitwedstrijd bij Lille. De Franse kampioen snelde vanaf de aftrap meteen naar het doel van les Dogues en via Mbappé werd het 0-1. Dat was een evenaring van het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Franse Ligue 1: Michel Rio scoorde namens Caen in 1992 ook na acht seconden. Dat deed hij tegen Cannes.