Duitse media lovend over De Ligt en komen met bijzondere bijnaam

Maandag, 22 augustus 2022 om 09:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:29

Matthijs de Ligt heeft zijn visitekaartje afgegeven in de Bundesliga. De verdediger mocht zondagavond voor het eerst in de basis starten bij Bayern München en luisterde dit op met een doelpunt. In de 0-7 monsterzege die Der Rekordmeister bij VFL Bochum boekte, speelde hij de volledige wedstrijd. De Ligt had in de eerste twee Bundesliga-wedstrijden genoegen moeten nemen met twee korte invalbeurten, maar liet trainer Julian Nagelsmann tegen Bochum zien wat hij in huis heeft. De Duitse media zien in de kopkwaliteiten van de Nederlander een groot wapen en geven hem een bijzondere bijnaam.

Vanwege een handblessure was het voor het weekend nog de vraag of De Ligt kon spelen, maar een armbrace bracht uitkomst. De Duitse recordkampioen, waar Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op de bank begonnen en later invielen, liet geen spaan heel van Bochum. De teller stond na negentig minuten op 0-7 en daar mocht de thuisploeg nog blij mee zijn. De Ligt nam na 25 minuten de tweede treffer voor zijn rekening door een corner van Joshua Kimmich tot goal te promoveren. Bochum-keeper Manuel Riemann zag er niet goed uit want hij dook onder de bal door. Even dacht de thuisploeg aan hands van de Nederlander, maar zijn treffer bleef staan.

BILD spreekt van een ware Machtdemonstration. "Terwijl de 'zogenaamde' titelconcurrenten verliezen, loopt Bayern alweer uit", zo doelt de krant op het verlies van Borussia Dortmund en Red Bull Leipzig. Voor zijn optreden kreeg De Ligt een 2, waar een 1 het hoogst haalbare is. Ook de Süddeutsche Zeitung lijkt zich bij de suprematie van Bayern neer te leggen. "Hoeveel doelpunten deze keer? Zeven!", zo luidt het. De Ligt wordt vergeleken met de bonenstaak, niet met Jaap, uit het gelijknamige sprookje. "Als de bonenstaak rees hij ten hemel om raak te koppen en hij liet tegenstander Christian Gamboa ver beneden zich", klinkt het poëtisch.

Die Abend Zeitung noemt De Ligt een 'kopbalmonster' en benoemt niet alleen zijn scorend vermogen maar ook zijn defensieve kracht. "Top, hoe hij de 1-1 voorkwam toen hij een inzet van Simon Zoller voorkwam." De krant beloonde De Ligt ook met een 2.

Sky Deutschland merkt op dat wisselingen in de basiself niet perse slecht zijn voor Bayern. Integendeel. "Leroy Sané, De Ligt en Kingsley Coman meldden zich met uitroeptekens. Het inbrengen van drie nieuwe spelers deed niets af aan de prestaties van de regerend kampioen." De drie genoemde spelers scoorden zondag allemaal in de eerste helft en waren direct betrokken bij de eerste vier goals. Tegen Die Welt zei De Ligt 'zeer tevreden' te zijn met zijn wedstrijd. “Een basisdebuut en een eerste doelpunt. Ik ben zeer tevreden. We willen altijd de nul houden en ook dat is ons vandaag gelukt." De krant vond dat de verdediger verder ook voor stabiliteit zorgde in de Beierse defensie.