AZ lijkt op korte termijn afscheid te nemen van ervaren basisspeler

Maandag, 22 augustus 2022 om 08:54 • Wessel Antes • Laatste update: 09:10

Pantelis Hatzidiakos staat voor een overstap naar het Italiaanse Bologna, zo meldt het Algemeen Dagblad zondagavond. De 25-jarige Griek speelde sinds 2015 maar liefst 162 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, maar lijkt op weg naar de uitgang. Bij AZ heeft de centrale verdediger nog een contract tot medio 2024, al wil de club wel meewerken aan zijn transfer naar de Serie A.

Na de komst van Zinho Vanheusden is de concurrentie bij AZ centraal achterin moordend. Naast de 23-jarige Belg, die wordt gehuurd van Internazionale, hebben de Alkmaarders met aanvoerder Bruno Martins Indi en Sam Beukema twee mandekkers in de gelederen die er goed op staan. Daarachter heeft trainer Pascal Jansen bij Jong AZ nog een optie met de achttienjarige Maxim Dekker, die zich flink op de kaart zet. Daardoor is AZ wel bereid om mee te werken aan de uittocht van Hatzidiakos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hatzidiakos kwam op zijn veertiende naar de jeugdopleiding van AZ en brak door in de hoofdmacht. Ondanks meerdere zware blessures kwam de verdediger tot 162 duels in het eerste elftal van AZ. Daarnaast ontwikkelde Hatzidiakos zich als speler van AZ tot international bij Griekenland, waar hij momenteel op negentien interlands staat. Dit seizoen was Hatzidiakos als rechtsback tot dusver in vrijwel alle wedstrijden basisspeler.

Bij een transfer naar Bologna wordt Hatzidiakos ploeggenoot van drie Nederlanders. Mitchell Dijks, Denzo Kasius en Jerdy Schouten staan onder contract bij de Italiaanse middenmoter, die in het afgelopen seizoen op de twaalfde plaats eindigde. Ook Marko Arnautovic staat als voormalig Eredivisie-speler onder contract bij Bologna, dat deze transferzomer ook zaken deed met een Belgische club. Met Jhon Lucumí (KRC Genk, acht miljoen) werd reeds een centrale verdediger naar de Serie A gehaald.