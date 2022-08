Tadic spreekt zich uit over mogelijke uittocht van Antony naar Manchester United

Maandag, 22 augustus 2022 om 07:10 • Wessel Antes • Laatste update: 07:43

Dusan Tadic hoopt dat Antony na 1 september nog steeds in het shirt van Ajax speelt, zo gaf de aanvoerder van de Amsterdammers na afloop aan op de persconferentie. De 33-jarige Serviër baalde ervan dat de Braziliaan de afgelopen dagen afwezig was bij Ajax. Zondag zat Antony voor het duel met Sparta (0-1 winst) niet bij de wedstrijdselectie.

“Hij is een geweldige speler, dat weten wij. Wij missen hem en moeten afwachten wat er gaat gebeuren”, aldus Tadic, die met zijn ploeggenoot sprak. “Ik heb hem gesproken, ja. Je probeert altijd met spelers te praten.Maar hij is 22 jaar en een volwassen man. Hij weet zelf wat hij moet doen. Je kunt altijd zeggen wat jij wil, maar hij neemt een beslissing met de club.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tadic denkt dat een vertrek van Antony directe invloed kan hebben op het spel van Ajax. “'Je weet wat voor speler Antony is. Hij is een heel dynamische dribbelaar. Maar zonder hem heb je weer een andere dynamiek. Wij hebben goede spelers, maar het is dan een beetje anders. Antony is een geweldige speler, die in iedere competitie kan spelen.” De Telegraaf meldde zaterdag al dat Ajax na een vertrek van Tadic volop voor Hakim Ziyech, die op een zijspoor is beland bij Chelsea.

Via Twitter gingen zondagavond zelfs al hardnekkige geruchten rond dat Ziyech na de wedstrijd van Chelsea tegen Leeds (3-0 nederlaag) naar Amsterdam is gevlogen voor gesprekken met Ajax. De 29-jarige linkspoot zou dus momenteel al in Nederland zijn. Eerder deze transferperiode werd de Marokkaan in verband gebracht met een overstap naar AC Milan. De Milanezen kozen er uiteindelijk voor om Charles De Ketelaere van Club Brugge te kopen. De 22-jarige Belg werd voor een vaste transfersom van 32 miljoen euro overgenomen van Club, waar Ziyech meer moet opleveren.