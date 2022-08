Gakpo dicht bij transfer naar Manchester United; ‘soort van’ persoonlijk akkoord

Maandag, 22 augustus 2022 om 06:44 • Wessel Antes

De vertegenwoordigers van Cody Gakpo hebben een ‘soort van’ persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United, zo meldt Rik Elfrink zondagavond via Twitter. PSV blijft zonder officieel bod nog steeds uitgaan van een langer verblijf van de 23-jarige buitenspeler, die in Eindhoven nog tot medio 2026 vastligt. Elfrink denkt dat het na de return tegen Rangers deze week snel kan gaan.

Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad weet verder dat de agenten van Gakpo inmiddels op de hoogte zijn van de vraagprijs voor de aanvaller. PSV zou mikken op een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro. Als United dat bedrag na de return van PSV officieel biedt voor Gakpo, kan het zomaar zijn dat de Eindhovenaar definitief vertrekt. De wedstrijd van PSV tegen Rangers wordt woensdagavond om 21.00 uur afgewerkt.

Het populaire fan account mufcMPB claimt zondagnacht via Twitter met Elfrink gesproken te hebben. Uit die gesprekken maakt de eigenaar van het account op dat Gakpo dicht bij een transfer naar United is. “Wanneer een formeel bod wordt uitgebracht, zal de deal snel rondkomen.” Het account staat bekend als een van de meest betrouwbare bronnen voor nieuws over United en heeft ruim 256.000 volgers. Het lijkt er dus op dat de fans van PSV serieus moeten vrezen voor een vertrek van de publiekslieveling.

Zondagavond meldde Marcel van der Kraan van De Telegraaf al dat United zowel Gakpo als Antony naar Old Trafford wil halen. Laatstgenoemde ontbrak dit weekend al bij Ajax in de wedstrijdselectie tegen Sparta (0-1 winst). De Braziliaan wil niets liever dan een hereniging met Erik ten Hag in de Premier League en heeft zijn zinnen gezet op een definitieve uittocht bij Ajax. Tot nu toe hebben de Amsterdammers aanbiedingen van zestig tot tachtig miljoen afgewezen.