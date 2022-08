Ten Hag spoort Manchester United aan tot uiterst kostbare package deal

Maandag, 22 augustus 2022 om 00:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:30

Erik ten Hag wil niet Antony óf Cody Gakpo binnenhalen, maar hoopt de aanvaller van Ajax én de vleugelspits van PSV snel te begroeten op Old Trafford. Met die informatie komt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Antony heeft zijn zinnen in ieder geval al volledig gezet op een overgang naar Engeland, terwijl Gakpo in ieder geval tot aan de return tegen Rangers volledig gefocust blijft op PSV.

Het ontbreken van Antony zondag tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam (0-1) lijkt een teken aan de wand: Manchester United komt met een nieuw bod, terwijl Antony niets anders meer wil dan naar de Premier League. Ajax wees eerder aanbiedingen van zestig en tachtig miljoen euro af en vraagt méér dan honderd miljoen euro, weet De Telegraaf.

De Glazer-familie, die de club tot afschuw van de supporters van Manchester United nog altijd in handen heeft, stelt volgens het Nederlandse dagblad meer budget beschikbaar aan Ten Hag dan oorspronkelijk de bedoeling was. United is in elk geval niet van plan om aan de vraagprijs van Ajax te voldoen en heeft een bepaalde grens in gedachten. Doorschakelen naar een alternatief voor Antony is daarmee nog altijd niet uitgesloten.

Ongeacht hoe de onderhandelingen met Ajax aflopen, zal United zich bij PSV melden voor Gakpo. Ook de Noord-Brabanders gaan voor de absolute hoofdprijs, maar die lijkt ongeveer de helft van wat Ajax in gedachten heeft voor Antony. Eerder repte het Eindhovens Dagblad over 'meer dan veertig miljoen euro', maar gezien de onderhandelingspositie van PSV lijkt de vraagprijs inmiddels opgelopen naar minimaal vijftig miljoen euro. United moet wachten tot woensdagavond laat, wanneer PSV de return in de play-offs van de Champions League tegen Rangers heeft afgewerkt. Pas dan zullen de Eindhovenaren luisteren naar een aanbieding. Man United speelt zelf maandagavond thuis tegen Liverpool.