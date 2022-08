Lewandowski, Dembélé en Ansu Fati herstellen foutje van Frenkie de Jong

Zondag, 21 augustus 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft zich zondag uitstekend hersteld van zijn valse seizoensstart in LaLiga. De ploeg van Xavi had het tegen Real Sociedad met name in de eerste helft zwaar, maar stelde na rust ruimschoots orde op zaken: 1-4. Frenkie de Jong gaf met balverlies al vroeg een doelpunt weg, maar twee doelpunten van Robert Lewandowski, die zijn 34e verjaardag vierde, een van Ousmane Dembélé en een van Ansu Fati brachten een ruime overwinning voor de Catalanen. Na het gelijkspel tegen Rayo Vallecano (0-0) komt Barça op vier punten, goed voor de zesde plek in LaLiga.

De Jong begon bij afwezigheid van de geschorste Sergio Busquets als nummer 6 op een middenveld met Gavi en Pedri. Memphis Depay bleef de hele wedstrijd op de bank. Minder dan een minuut kostte het Barcelona om op 0-1 te komen. Pedri dribbelde zich in de drukte handig vrij en lanceerde Alejandro Baldé op de linkerflank. De back, die de voorkeur kreeg boven Jordi Alba, nam de bal over behoorlijke afstand mee en bezorgde die panklaar bij Lewandowski. De Pool kon van dichtbij binnenlopen. Lang hield de voorsprong niet stand, want na zes minuten ging De Jong op een gevaarlijke plek op het middenveld in de fout.

Aiii! Balverlies van De Jong leidt de 1-1 van Isak in?? Pas 6 minuten gespeeld en game on!#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadBarça pic.twitter.com/8RkZwBqSTq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2022

De middenvelder hield de bal te lang bij zich en zag David Silva onderscheppen. Alexander Isak was daardoor vertrokken en scoorde met een hoop fortuin via de sliding van Eric García. De bal caramboleerde zo precies over André ter Stegen heen: 1-1. Barcelona had het daarna zwaar en kwam bij twee momenten goed weg. Na een klein half uur miste Takefusa Kubo van achttien meter uit een kansrijke rebound, waarna Silva op slag van rust een nog veel betere kans kreeg. De nummer 10 mocht van ongeveer elf meter aanleggen, maar zag Marc-André ter Stegen redden.

Na 50 seconden raak!! ?? Lewangoalski is vertrokken!!! De Pool maakt zijn eerste in Blaugrana#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadBarça pic.twitter.com/8DQw4sYbrj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2022

Na rust pakte Barcelona de draad op en werd het geholpen door individuele klasse. De net ingevallen Ansu Fati legde de bal na een uur spelen met de hak fantastisch klaar voor Ousmane Dembélé, die links van het doel met een diagonaal schot naar de verre hoek scoorde: 1-2. Twee minuten later legde Fati de bal met ogenschijnlijk wat geluk vanuit het strafschopgebied neer voor Lewandowski, die van dichtbij kon binnenlopen: 1-3. In minuut 79 waren de rollen omgedraaid: Lewandowski produceerde een prachtige hakpass, waarmee Fati doorbrak in het strafschopgebied. De linksbuiten nam aan en kon de bal zo binnenschuiven: 1-4.