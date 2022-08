VZ 5: Antony-loos Ajax wint wel, Wijnaldum lijkt WK te kunnen vergeten

Maandag, 22 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Antony ontbreekt bij Ajax, dat zeer moeizaam wint

Ajax is ook na drie speelronden nog altijd foutloos in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfred Schreuder overtuigde op bezoek bij Sparta Rotterdam allerminst, maar had aan een bevlieging van Steven Bergwijn voldoende om met de volle buit huiswaarts te keren: 0-1. Het was voor de buitenspeler zijn vierde treffer van het seizoen, nadat hij vorige week een hattrick noteerde tegen FC Groningen. De Amsterdammers gaan door de zege alleen aan kop met een doelsaldo van plus zeven. Antony, die in de belangstelling staat van Manchester United, ontbrak bij Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de gewonnen wedstrijd van Ajax en over Antony.

Georginio Wijnaldum lijkt WK te kunnen vergeten

Georginio Wijnaldum heeft zondag op de training zijn rechterscheenbeen gebroken, zo meldt AS Roma via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder, die in de Italiaanse hoofdstad zijn plek in Oranje terug wilde verdienen, lijkt het WK in Qatar daarmee te moeten vergeten, al is er nog een kans: de geschatte revalidatietermijn is doorgaans drie tot zes maanden. Roma doet daar zelf geen uitlatingen over. Wijnaldum meldde zich twee weken geleden pas in Rome, nadat hij door Paris Saint-Germain werd verhuurd.

Lees hier wat Roma nog meer te melden heeft over de blessure.

Jens Toornstra keert mogelijk terug op het oude nest

Jens Toornstra kan Feyenoord na acht seizoenen verruilen voor zijn oude club FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. Henk Fraser wil de 33-jarige middenvelder dolgraag naar De Galgenwaard halen. In de zomer van 2014 maakte Toornstra als speler van Utrecht voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Feyenoord. In Rotterdam, waar de aanvallende middenvelder als clubicoon wordt gezien, ligt hij nog vast tot medio 2024.

Lees hier meer over de interesse in Toornstra.

Paris Saint-Germain kopieert de recordgoal van Sparta

Paris Saint-Germain heeft al na acht seconden weten te scoren in de uitwedstrijd bij Lille OSC. De Franse kampioen snelde vanaf de aftrap meteen naar het doel van les Dogues en via Kylian Mbappé werd het 0-1. Dat is een evenaring van het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Franse Ligue 1. De opbouw naar het doelpunt lijkt verdacht veel op de manier waarop Sparta vorige week al na acht seconden tot de 1-0 kwam in de thuiswedstrijd tegen AZ. Vito van Crooij scoorde toen.

Bekijk hier de 'Sparta-goal' van PSG.

Odysseas Vlachodimos wordt gelinkt aan Ajax

Ajax gaat een poging wagen om Odysseas Vlachodimos in de laatste weken van augustus naar Amsterdam te halen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. Volgens de Italiaanse journalist is Vlachodimos een potentiële optie voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, al zou ook Manchester United interesse hebben in de 28-jarige Griek. Vlachodimos ligt nog tot medio 2024 vast in Lissabon.

Lees hier wat Vlachodimos zou moeten kosten.