Wout Weghorst helpt Besiktas met eerste goal langs Andrea Pirlo en co

Zondag, 21 augustus 2022 om 22:48 • Guy Habets

Besiktas heeft zondagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op Fatih Karagümrük. De zwartwitte formatie uit Istanbul kwam amper in de problemen: 4-1. Wout Weghorst opende in de 17de minuut met een kopbal de score en heeft daarmee zijn rekening geopend bij de Turkse grootmacht.

Besiktas had de wedstrijd volledig onder controle en had geen enkele moeite tegen het ambitieuze Karagümrük, dat getraind wordt door Andrea Pirlo. Dat Besiktas niet in de problemen zou gaan komen bleek al na ruim een kwartier, toen Weghorst voor het doel opdook en een voorzet vanaf rechts kiezelhard inkopte. Nog voor rust werd de marge verdubbeld. Georges-Kévin Nkoudou schatte een fijne pass van Salih Uçan op waarde en volleerde knap raak: 2-0.

Na rust ging de formatie van Weghorst onverdroten verder. Jackson Muleka kopte na vijftig minuten bij de eerste paal een scherp aangesneden hoekschop binnen (3-0) en vlak voor tijd maakte Valentin Rosier het kwartet compleet door in de drukte toch het vizier scherp te stellen en raak te schieten. Dat was de 4-1, aangezien Mbaye Diagne tussendoor nog voor de eretreffer namens de bezoekers had gezorgd. Besiktas staat nu met zeven punten uit drie wedstrijden gedeeld aan kop in Turkije.