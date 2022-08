De drie Nederlanders van Atalanta houden de kampioen op een gelijkspel

Zondag, 21 augustus 2022 om 22:38 • Guy Habets

Het Nederlands getinte Atalanta heeft kampioen AC Milan punten afgesnoept. In Bergamo eindigde het na een intens en spannend schouwspel op remise: 1-1. Ruslan Malinovskyi opende in de eerste helft de score voor Atalanta en dat was verdiend, maar na rust was Milan beter en dus was de gelijkmaker van Ismaël Bennacer ook terecht.

Voor de Nederlandse voetbalvolger was de wedstrijd tussen Atalanta en Milan sowieso al een hele interessante, aangezien er drie Oranje-internationals in de basis stonden. Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners verdedigden de kleuren van la Dea en dat tegen de regerend Serie A-kampioen. Milan trad nog aan zonder aanwinst Charles De Ketelaere. De Belg zat op de bank en moest toezien hoe Ante Rebic, Rafael Leão, Brahim Díaz en Junior Messias de voorste plaatsen in de opstelling innamen.

Van ontzag voor de kampioen was bij Atalanta weinig sprake. In eigen stadion waren ze de bovenliggende partij en na een half uur werd dat beloond. Malinovskyi had de bal op de rand van het strafschopgebied voor de linker liggen en kegelde de 1-0 tegen de touwen. Die stand betekende een juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen voor rust, maar in de tweede helft lag het heel anders.

Milan was niet van plan om met een nederlaag van het veld te stappen in Bergamo en kreeg het betere van het spel. Lang hadden I Rossoneri er weinig aan, tot minuut 68. Ismaël Bennacer kreeg de bal voor de voeten na een ingestudeerde korte hoekschop en vond met links de verre hoek, waarmee de verdiende 1-1 op de borden kwam en een zeer aantrekkelijke slotfase aanbrak. Beide ploegen gingen daarin vol voor de winst, maar een winnende goal viel niet meer.