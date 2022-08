PSG bezorgt Lille na razendsnelle recordgoal grootste nederlaag aller tijden

Zondag, 21 augustus 2022 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Paris Saint-Germain heeft zondagavond andermaal laten zien eigenlijk een maatje te groot te zijn geworden voor de Ligue 1. De sterrenploeg van Christophe Galtier bezorgde Lille OSC, nota bene in het Stade Pierre-Mauroy, zijn grootste nederlaag aller tijden: 1-7. Kylian Mbappé evenaarde na acht seconden het Franse record van snelste doelpunt aller tijden en daarna ging het heel hard. Mbappé maakte in totaal drie goals, Neymar produceerde er twee en Lionel Messi en Achraf Hakimi kwamen eenmaal op het scorebord.

Voor Galtier was het een bijzondere wedstrijd, daar de coach in het seizoen 2020/21 kampioen werd met Lille. Met PSG kwam Galtier zondag dus al na acht seconden op voorsprong, via een ingestudeerde aanval. Messi verstuurde vanaf de aftrap een perfecte steekbal op Mbappé, die direct kon doorlopen om de bal over doelman Leo Jardim heen te wippen: 0-1. Het was het startschot van een nieuwe voetbalshow, zoals de Parijzenaren die de laatste jaren door hun overmacht in de Franse competitie wel vaker weggeven. Messi stond na 27 minuten aan het eind van een schitterende aanval, door de bal na een lage voorzet van Nuno Mendes met rechts uiterst koelbloedig en zeer beheerst in de hoek te leggen: 0-2.

Wat??? Mbappé scoort na 8 seconden!!?? PSG = Sparta Rotterdam!! Lille weet niet wat het overkomt??#ZiggoSport #Ligue1 #LOSCPSG pic.twitter.com/LO4D9xgPAE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2022

De bezoekers waren vastberaden het duel al voor rust te beslissen en deden dat ook. Neymar verstuurde zeven minuten voor rust vanuit de as van het veld een handige steekbal op Achraf Hakimi, die door de defensie brak en de verre hoek zocht met een laag schot: 0-3. Lille kwam er totaal niet aan te pas en hielp PSG op slag van rust onbedoeld door balverlies op eigen helft. Messi vond via het been van Angel Gomes met wat geluk Neymar, die de bal uit de stuit precies in de onderhoek plaatste: 0-4.

De afgelopen weken was in de Franse media veel te doen over een vermeend conflict tussen Mbappé en Neymar, maar het duo liet vlak na rust zien een eventuele ruzie te hebben bijgelegd. Mbappé zette met een schijnschot de defensie van Lille te kijk en liet de bal zo handig doorlopen naar zijn Braziliaanse ploeggenoot, die wederom feilloos raak schoot: 0-5. Twee minuten later deed Lille iets terug via Jonathan Bamba, die klaarstond om in twee instanties binnen te tikken na een lage voorzet van Ismaily: 1-5.

Het was vrijwel het enige dat lukte bij de thuisploeg, die niet kon voorkomen dat PSG nog verder wegliep. In de 66e minuut lag perfect samenspel tussen Mbappé en Neymar opnieuw ten grondslag aan een doelpunt van de Parijzenaren. Neymar werd eerst op links gelanceerd door de Fransman, die de bal precies goed terugkreeg om van acht meter raak te schieten: 1-6. PSG herhaalde het recept vlak voor tijd: Neymar verstuurde een schitterende lange pass op Mbappé, die in zijn aanname versnelde, om José Fonte dribbelde en van vijftien meter de korte hoek vond: 1-7.