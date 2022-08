Jens Toornstra staat na acht jaar Feyenoord voor terugkeer bij oude liefde

Maandag, 22 augustus 2022 om 05:50 • Wessel Antes • Laatste update: 14:22

Jens Toornstra kan Feyenoord na acht seizoenen verlaten voor zijn oude club FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. Henk Fraser wil de 33-jarige middenvelder dolgraag naar De Galgenwaard halen. In de zomer van 2014 maakte Toornstra als speler van Utrecht voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Feyenoord. In Rotterdam ligt hij nog vast tot medio 2024.

Sinds zijn komst speelde Toornstra maar liefst 313 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 65 doelpunten maakte en 62 assists leverde. In De Kuip groeide hij uit tot een ware clublegende. Met name in het kampioensjaar had Toornstra een belangrijke rol. Als aanvallende middenvelder achter Nicolai Jørgensen maakte hij maar liefst veertien doelpunten, allemaal in thuiswedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de jaren dat hij bij Feyenoord speelde wist Toornstra zijn prijzenkast flink te vullen met één kampioenschap, twee TOTO KNVB Bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal. De publiekslieveling mocht als speler van Feyenoord twee keer aantreden in het Nederlands elftal. In zijn eerste periode bij Utrecht speelde Toornstra hetzelfde aantal interlands, waardoor hij nu op een totaal van vier staat. De aanvoerder van Feyenoord kwam zondagmiddag tijdens de 0-1 uitzege van Feyenoord op RKC Waalwijk nog in actie.

Tussen 2012 en 2014 stond Toornstra al onder contract bij Utrecht, voor wie hij 58 officiële duels speelde. Daarin wist de rechtspoot 23 keer te scoren en tien assists te geven. De club uit de Domstad is met twee punten uit drie wedstrijden slecht gestart aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en hoopt zich nog te versterken op meerdere posities. Eerder kwam ook al naar buiten dat Utrecht Mees Hoedemakers van sc Cambuur wil overnemen.