Frenkie de Jong begaat meteen grote fout en ziet Alexander Isak scoren

Zondag, 21 augustus 2022 om 22:20 • Laatste update: 22:23

Frenkie de Jong is niet goed begonnen aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen als basisspeler bij Barcelona. De middenvelder liet zich tegen Real Sociedad na nog geen zes minuten de bal op een heel gevaarlijke positie ontfutselen door David Silva. Alexander Isak was daardoor vertrokken en scoorde met een hoop fortuin via de sliding van Eric García. Omdat Robert Lewandowski al na 50 seconden aan de overzijde had gescoord, betekende het een 1-1 tussenstand in San Sebastián.

Aiii! Balverlies van De Jong leidt de 1-1 van Isak in?? Pas 6 minuten gespeeld en game on!#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadBarça pic.twitter.com/8RkZwBqSTq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2022