Georginio Wijnaldum lijkt WK definitief uit hoofd te moeten zetten

Maandag, 22 augustus 2022 om 05:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:02

Georginio Wijnaldum heeft zondag op de training zijn rechterscheenbeen gebroken, zo meldt AS Roma via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder, die in de Italiaanse hoofdstad zijn plek in Oranje terug wilde verdienen, lijkt het WK in Qatar daarmee te moeten vergeten, al is er nog een kans: de geschatte revalidatietermijn is doorgaans drie tot zes maanden. Roma doet daar zelf geen uitlatingen over. Wijnaldum meldde zich twee weken geleden pas in Rome, nadat hij door Paris Saint-Germain werd verhuurd.

Roma geeft aan dat Wijnaldum verder onderzocht wordt en dat pas later komende week conclusies kunnen worden getrokken over de revalidatieduur. De Italiaanse media wachten daar niet op: Wijnaldum keert volgens de lokale pers pas in het volgende kalenderjaar terug en kan deelname aan het wereldkampioenschap daarmee definitief vergeten.

In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022

Wijnaldum sprak twee weken geleden bij zijn presentatie in de Italiaanse hoofdstad nog de hoop uit om Van Gaal snel te overtuigen. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor."

Van Gaal besloot eind mei tot ieders verbazing om Wijnaldum, die nauwelijks aan de bak kwam bij PSG, niet op te roepen. "Hij zit er niet bij omdat hij niet geleverd heeft", zo verklaarde de bondscoach. "Ik lees dan dat het komt doordat hij minder minuten heeft gemaakt of wat dan ook. Dat is het niet, want aan dat principe kan ik niet vasthouden. Hij heeft tijdens de kwalificatie onder mij van de zes wedstrijden er vijf gespeeld, toen heb ik hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je moet leveren bij Oranje. Het is geen revalidatiecentrum of wat dan ook, ik moet gewoon de beste spelers selecteren, want anders val ik door de mand."