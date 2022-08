Perez keihard: ‘Na drie weken bij Oranje denkt hij: wauw: nu ben ik iemand...’

Zondag, 21 augustus 2022 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:50

Kenneth Perez geeft Henk Fraser in Dit was het Weekend een veeg uit de pan. De analist van ESPN heeft er weinig vertrouwen in dat de trainer van FC Utrecht zijn elftal nog aan de praat krijgt. Perez vindt dat Fraser het probleem ten onrechte zoekt bij de inzet van zijn spelers, en zoekt de oorzaak van de slechte seizoensstart vooral in de tactiek.

Utrecht gaf zaterdag tegen FC Emmen tot tweemaal toe een voorsprong weg en stapte met een 3-2 nederlaag van het veld. Terecht, volgens Perez. "Emmen speelt gewoon beter voetbal. Die hebben gewoon een aantal betere spelers dan Utrecht. Rui Mendes en Ole Romeny, dat zijn gewoon echt goede, leuke spelers. En dat vind ik sowieso bij een aantal teams onderin de Eredivisie: ze hebben een mooie spelopvatting, ook al gaat het allemaal vrij traag."

De spelopvatting van Fraser met FC Utrecht kan Perez minder bekoren. "Dit duel moet zorgen baren, want ambities hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk ook Henk Fraser, die drie weken bij het Nederlands elftal heeft gelopen (als assistent van Louis van Gaal, red.): wauw: nu ben ik iemand. Ik vraag me af of dat dé trainer is voor Utrecht. Hij heeft natuurlijk bij clubs gezeten als Sparta Rotterdam. Dan zei hij altijd: 'We kunnen niet aanvallen, want we hebben de spelers er niet voor.' Dan kwam er een andere trainer, en opeens kon het allemaal wél." Perez lijkt te doelen op de trainerswissel laat in het vorige seizoen bij Sparta. Fraser stapte op, Maurice Steijn nam het over en knokte zich met aanvallender ogend voetbal naar lijfsbehoud.

Perez vraagt zich af of Fraser in staat is om offensief te denken. "Als je trainer bent met een bepaalde filosofie van vooral verdedigen, dan is het lastig wanneer je een ploeg krijgt die verwacht dat je dominant wil spelen, en al die dingen die daar nog bij komen. Dat gaat niet één-twee-drie. Dan stel je ook drie centrumspitsen op, die het moeten uitvechten: Daishawn Redan, Bas Dost en Anastasios Douvikas..."

Fraser klaagde na afloop over de inzet van zijn spelers en kondigde aan 'te gaan trainen'. "Hij zegt dat ze harder moeten werken, en dat is natuurlijk echt onzin", aldus Perez. "De onderlinge afstanden kloppen gewoon niet. En daar is hij verantwoordelijk voor. Luuk Brouwers, jongen, die rent! Othman Boussaid, die al moeite heeft om te rennen, omdat hij vrij klein is, die rent zich een ongeluk! Ze rennen wel, alleen als de afstanden niet kloppen... Je moet juist minder lopen, en zorgen dat de afstanden onderling kloppen, en de linies veel beter op elkaar aansluiten."

Marciano Vink is het volledig eens met de analyse van Perez en voegt daaraan toe: "Het probleem zit hem in de achterhoede: je hebt iemand met snelheid nodig om gaten dicht te lopen. Nick Viergever en de jonge Ruben Kluivert (de centrumverdedigers, red.) hebben niet de snelheid, dus wat doen die: die kruipen het liefst achteruit. En de voorhoede denkt dan: maar wacht eens even. En dan ontstaan die afstanden."