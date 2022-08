Atlético geeft niet thuis tijdens eerste serieuze krachtmeting van het seizoen

Zondag, 21 augustus 2022 om 21:30 • Guy Habets

Atlético Madrid heeft de eerste serieuze test van het nieuwe LaLiga-seizoen niet weten te doorstaan. Villarreal kwam op bezoek in Wanda Metropolitano en nam uiteindelijk een zwaarbevochten zege mee terug naar Castellón: 0-2. Yéremy Pino en Gérard Moreno maakten de doelpunten namens de gasten.

Diego Simeone, de oefenmeester van Atlético Madrid, kwam met een verrassing in zijn elftal op de proppen. Hij liet Axel Witsel, middenvelder van beroep, als centrale verdediger in een vijfmans-defensie acteren. De Belg werd geflankeerd door Stefan Savic en Reinildo. Dat drietal hoefde geen rekening te houden met Arnaut Danjuma bij Villarreal, want de Nederlander is nog altijd geblesseerd. Giovani lo Celso stond in zijn plaats op de linkervleugel geposteerd.

Binnen een minuut had de bal al in het netje kunnen liggen. Gerónimo Rulli, de keeper van Villarreal, moest handelend optreden toen hij een kogel van Álvaro Morata op zich af zag komen. De Argentijn keerde de inzet en zag dat de vlag daarna omhoogging, al leek het niet op buitenspel. Wie dacht dat dat het startsein was voor een spetterende helft met kansen voor de thuisploeg, kwam echter bedrogen uit. De gasten, onder leiding van trainer Unai Emery, grepen de controle en zochten kansen. Ze leken zelfs op voorsprong te komen, maar de goal van Gérard Moreno werd afgekeurd omdat er hands aan vooraf ging.

Ook in de tweede helft hield el Submarino Amarillo de regie in handen, zonder al te veel gigantische kansen bij elkaar te spelen. Atlético moest het hebben van spaarzame momenten en het leek wachten op de openingsgoal van de bezoekers in het geel. Die viel twintig minuten voor tijd. De Madrilenen kregen de bal niet goed weggewerkt en daar profiteerde Pino optimaal van door op te pikken en de verre hoek te vinden: 0-1. Die tegentreffer inspireerde de mannen van Simeone. De gelijkmaker werd even later al bijna aangetekend door Yannick Ferreira-Carrasco, die zijn kopbal ternauwernood van de lijn gehaald zag worden.

In de slotfase gooiden los Rojiblancos pas echt alle registers open en moest Villarreal alle zeilen bijzetten om de 0-1 vast te houden. Het slotoffensief van Atlético sorteerde echter geen effect en het kreeg zelfs het deksel op de neus: Nahuel Molina raakte gefrustreerd en pakte rood en diep in blessuretijd bepaalde Moreno de eindstand op 0-2. Een vervelende avond voor Atlético dus, want zij blijven op drie punten staan en zien dat Villarreal wél op zes uit twee komt. De geelhemden sluiten daarmee aan in de top van LaLiga.