PSG kopieert Sparta: Mbappé evenaart snelste goal ooit in Frankrijk

Zondag, 21 augustus 2022 om 21:05 • Guy Habets • Laatste update: 21:08

Paris Saint-Germain heeft al na acht seconden weten te scoren in de uitwedstrijd bij Lille OSC. De Franse kampioen snelde vanaf de aftrap meteen naar het doel van les Dogues en via Kylian Mbappé werd het 0-1. Dat is een evenaring van het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Franse Ligue 1: Michel Rio scoorde namens Caen in 1992 ook na acht seconden. Dat deed hij tegen Cannes.

De goal van Mbappé heeft verdacht veel weg van het doelpunt dat Sparta afgelopen weekend maakte in de thuiswedstrijd tegen AZ. Toen prikte Vito van Crooij de bal ook na acht seconden in de netten en was hij de afmaker na een ingestudeerde aanval. De Rotterdamse ploeg bleek het afgekeken te hebben van Bournemouth, dat vorig seizoen op eenzelfde wijze scoorde, en nu heeft PSG het dus 'op z'n Spartaans' gedaan.