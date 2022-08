Frenkie de Jong mag zich voor het eerst dit seizoen vanaf aftrap bewijzen

Zondag, 21 augustus 2022

Frenkie de Jong staat zondagavond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Barcelona. De middenvelder is tegen Real Sociedad de vervanger van Sergio Busquets, die vanwege een schorsing niet tot de wedstrijdselectie behoort. De wedstrijd begint om 22.00 uur in het Estadio Anoeta in San Sebastián.

Barcelona start tegen Real Sociedad zoals gewoonlijk met Marc-André ter Stegen onder de lat. De dertigjarige Duitser keepte de afgelopen jaren ruim driehonderd wedstrijden voor de Catalanen. Op rechtsback is Barça nog steeds zoekende, waardoor centrale verdediger Ronald Araújo die positie invult momenteel. Centraal achterin spelen Gerard Piqué en Eric García. Tegen Rayo Vallecano (0-0) kreeg Andreas Christensen nog de kans boven Piqué. Op de linkerflank mag Jordi Alba als vleugelverdediger opstomen.

Op het middenveld vervangt De Jong de geschorste Busquets. Busquets kreeg tegen Vallecano in de laatste minuut een rode kaart en moet nu vanaf de tribune toekijken. Gavi en Pedri krijgen wederom de voorkeur boven Franck Kessié en Miralem Pjanic. Voorin wordt Raphinha vervangen door Ferran Torres. Pierre-Emerick Aubameyang en Memphis Depay zitten naast de gewisselde Braziliaan op de bank, en ook Ansu Fati moet het met een rol als wisselspeler doen. In de punt staat Robert Lewandowski, terwijl Ousmane Dembélé de linksbuiten van dienst is.

Depay zit dus nog wel bij de wedstrijdselectie van Barcelona. Zaterdag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de Catalaanse club de 28-jarige aanvaller groen licht heeft gegeven voor een transfervrije overgang naar Juventus. Depay moet er nu alleen zelf nog uitkomen met Juve, bij wie hij naar verluidt twee seizoenen op rij zeven miljoen euro netto kan opstrijken. Sergiño Dest is wederom niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Xavi en mag op zoek naar een nieuwe club.

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Méndez, Merino, Silva; Isak, Kubo

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Araújo, Piqué, García, Alba; Pedri, De Jong, Gavi, Torres, Lewandowski, Dembélé