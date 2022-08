Sterk gewijzigd Fiorentina overtuigt niet richting Twente; Napoli wint eenvoudig

Zondag, 21 augustus 2022 om 20:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:38

Fiorentina heeft zondag niet weten te overtuigen in de uitwedstrijd bij Empoli. Trainer Vincenzo Italiano stelde maar liefst negen nieuwe spelers op ten opzichte van het duel met FC Twente, maar speelde doelpuntloos gelijk. Napoli wist wel te winnen door een eenvoudige zege te boeken op Monza. In eigen huis werd de promovendus met 4-0 verslagen. Khvicha Kvaratskhelia was met twee doelpunten de gevierde man.

Empoli - Fiorentina 0-0

Ten opzichte van het duel met de Tukkers speelden alleen Nikola Milenkovic en Youssef Maleh ook op zondag in de basis bij Fiorentina. De ploeg uit Florence overtuigde allerminst in het eerste bedrijf. Jonathan Ikoné was namens de bezoekers nog het dichtst bij een treffer, maar zijn schot ging recht op Empoli-doelman Guglielmo Vicario af. De grootste kans van de eerste helft was voor de thuisploeg. Mattia Destro had op aangeven van Fabiano Parisi moeten scoren, maar zijn kopbal ging naast. Na rust kreeg Sebastiano Luperto na inmenging van de VAR een rode kaart voor een harde overtreding, maar Fiorentina kon niet profiteren van de overtalsituatie. Donderdag is FC Twente in de return van de play-offs van de Conference League de tegenstander. De Italianen verdedigen dan een 2-1 voorsprong.

Napoli - Monza 4-0

Bij Napoli was Kvaratskhelia de man van de wedstrijd. De Georgiër nam twee van de drie doelpunten voor zijn rekening en bezorgde i Partenopei daarmee de winst. Zijn eerste doelpunt viel in de 35e minuut. Op aangeven van Piotr Zielinski vloog het afstandsschot van de linksbuiten binnen. Met een fraaie individuele actie in het zestienmetergebied liet hij ook de 3-0 aantekenen. Tussendoor liet Victor Osimhen zich bejubelen na een fraaie pass van André-Frank Zambo Anguissa. Monza dacht nog even terug in de wedstrijd te komen, ware het niet dat het doelpunt van Andrea Petagna werd afgekeurd door de VAR. Het slotakkoord was voor Min-Jae Kim, die Zielinski daarmee een tweede assist van de avond bezorgde.