Utrecht wil beroerde start rechtzetten en gaat vol voor ‘belangrijkste target'

Zondag, 21 augustus 2022 om 20:08 • Guy Habets • Laatste update: 20:31

Mees Hoedemakers staat in de serieuze belangstelling van FC Utrecht. Dat weet De Telegraaf te melden. De middenvelder van SC Cambuur, die de afgelopen seizoenen vaste waarde was in het elftal van trainer Henk de Jong en ook dit jaar weer in de basis terug te vinden is, moet ongeveer twee miljoen euro gaan kosten.

Utrecht pakte slechts twee punten uit de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Tegen RKC Waalwijk en Cambuur, de ploeg van Hoedemakers, werd gelijkgespeeld en afgelopen zaterdag ging het op bezoek bij FC Emmen al helemaal mis. De 3-2 zege van de Drentse club maakt dat Utrecht snel de transfermarkt op wil om de selectie te versterken en Hoedemakers is serieus in beeld. In De Telegraaf wordt hij zelfs omschreven als 'het belangrijkste target'.

Het middenveld bij Utrecht zou op dit moment 'onevenwichtig' zijn, zo valt er te lezen, en de club uit de Domstad ziet in Hoedemakers de ideale man om die problemen op te lossen. De middenvelder, die sinds 2019 in Leeuwarden voetbalt, ligt nog een jaar vast en dus is dit het moment voor Cambuur om nog een serieuze transfersom voor de speler te kunnen ontvangen. Naar verluidt wordt er een bedrag van ongeveer twee miljoen euro gevraagd. Eerder beten geïnteresseerde clubs als Lecce en FC Midtjylland zich nog stuk op de vraagprijs.

Hoedemakers is niet de enige speler die in de smaak valt bij Utrecht en trainer Henk Fraser. Naar verluidt zou ook Sean Klaiber, de rechtsback van Ajax, op een lijstje staan. Hij speelde eerder al in Stadion Galgenwaard en zou wel te porren zijn voor een terugkeer. Ook Hoedemakers heeft interesse in een dienstverband in Utrecht. De 24-jarige Zaandammer werd opgeleid door AZ en debuteerde daar in het eerste elftal, maar bij Cambuur brak hij echt door. Feyenoord houdt de verrichtingen van Hoedemakers ook in de gaten.