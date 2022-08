Arne Slot ontevreden over buitenspeler: ‘Hij zat niet goed in de wedstrijd’

Zondag, 21 augustus 2022 om 19:52 • Wessel Antes • Laatste update: 20:00

Arne Slot was zondagavond na de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-1 winst) ontevreden over Oussama Idrissi. Dat zegt de trainer van Feyenoord in gesprek met ESPN. Idrissi werd in Waalwijk in de rust naar de kant gehaald, en zijn vervanger Patrik Wålemark leverde een stuk betere prestatie. De wissel van Orkun Kökcü had te maken met pijntjes.

Gevraagd naar de wissels gaf Slot een helder antwoord. "Orkun had last en Oussama zat niet heel goed in de wedstrijd, wat trouwens voor vrij veel spelers gold. Dan heb je Patrik, die tot op heden best een goede indruk heeft gemaakt." Wålemark begon zondag op de bank omdat Slot niet met twee linkspoten op de linkerflank wilde spelen. Quilindschy Hartman mocht debuteren op linksback, waardoor Slot ervoor koos om Idrissi de kans te geven.

Slot had verder een verklaring voor het ‘rommelige’ spel van zijn ploeg. “Er zijn jongens teruggevlogen om hun visa op te halen en jongens die later zijn gekomen en vandaag geen volledige wedstrijd vol konden houden. Dan is het rommelig. Dat je aan de bal nog niet zo goed bent, dat kan ik accepteren. Dan moet je in ieder geval zorgen dat je zonder bal de nul houdt. Dat heb ik vandaag van ze gezien. En wat belangrijk was, was dat we heel goede invallers hadden die de wedstrijd in ons voordeel hebben kunnen beslissen."

Slot zag dat Feyenoord ondanks het slechte spel wel voldoende inzet toonde. “Het allerbelangrijkste als je nog niet zo goed speelt, is dat je zonder bal alles geeft. Ik vond dat mijn spelers dat deden. Daarbij is het belangrijk dat we zeven punten hebben uit de eerste drie wedstrijden: één meer dan vorig seizoen. En dat we de komende weken beter gaan spelen, dat durf ik wel te voorspellen.” Volgende week zaterdag neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen FC Emmen.